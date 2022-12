Dopo la corsa al regalo, il 5 gennaio arrivano i saldi invernali

Alla vigilia dell’Epifania partiranno gli sconti invernali

Riguardo ai regali di Natale, l’enogastronomia si è confermata la più gettonata

LECCO – I saldi invernali si avvicinano sempre di più. Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Per l’anno in arrivo la data di inizio è il 5 gennaio 2023 per la maggior parte delle regioni.

Anche in Lombardia partiranno in quella data le promozioni invernali e si concluderanno il 5 marzo.

Saldi che arriveranno alla vigilia dell’Epifania, che chiude il periodo delle feste natalizie per il quale la Confcommercio nazionale ha stimato quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti di Natale che il 64% dei consumatori ha speso tra le 100 e 300 euro per i regali, mentre 1 consumatore su 3 non ha superato i 100 euro di spesa.

In cima alla lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%);