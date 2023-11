Energia, stop al mercato tutelato. Un incontro per evitare trappole

Incontro aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di informare gli utenti sulle opportunità e i rischi

Mercoledì 15 novembre alle 14.30, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco

LECCO – Mercoledì 15 novembre alle 14.30, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco, Cgil Lecco, Spi Cgil Lecco e Federconsumatori organizzano un incontro in tema di mercato tutelato dell’energia. Il mercato tutelato di luce e gas riguarda circa 10 milioni di utenti italiani, un terzo del totale; per loro, le bollette sono fissate dall’autorità pubblica Arera, mentre le tariffe sul mercato libero sono stabilite dalle società energetiche. Allo stato attuale delle cose, a partire dal 10 gennaio 2024 per le bollette del gas e dal primo aprile per quelle della luce gli utenti che non rientrano nelle categorie vulnerabili (poveri, malati, disabili, ultra-75enni ecc) saranno obbligati a passare al mercato libero, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR. Di fronte alla crisi energetica è stata richiesta, anche grazie all’attivismo di Federconsumatori, una proroga di questa scadenza, che avrebbe dovuto essere approvata il 23 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri tramite decreto legge, ma così non è accaduto.

A prescindere dalla proroga di cui sopra, comunque, il passaggio al mercato libero dell’energia per milioni di utenti è solo una questione di tempo. Da qui la decisione di Cgil, Spi e Federconsumatori di promuovere questo incontro aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare gli utenti sulle opportunità e i rischi legati al cambiamento, mettendoli così al riparo da abusi e rincari. È possibile, infatti, che da parte dei gestori arriveranno lettere in cui agli utenti, con toni allarmanti, verrà chiesto di sottoscrivere un’offerta differente da quella avuta fino a quel momento, paventando addirittura lo stacco delle utenze, oltretutto in un contesto di costo dell’energia variabilissimo per via della situazione internazionale. In questi casi “non bisogna allarmarsi”, dichiara Diego Riva, Segretario generale della CGIL Lecco. “Daremo all’utenza tutti le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente come muoversi”.

Alfredo Licini, presidente provinciale di Federconsumatori: “In questo incontro verranno date una serie di importanti suggerimenti in merito alle tutele previste da Arera, agli aspetti dei nuovi contratti a cui fare attenzione prima di sottoscriverli e alla cosiddetta “offerta placet”, ossia il contratto che si attiverà nel caso di mancata scelta da parte dell’utente”. Giuseppina Cogliardi, Segretaria generale dello Spi Lecco, sottolinea che “soprattutto gli anziani potrebbero incontrare difficoltà con questo passaggio: il rischio che corrono è quello di perdersi nella giungla del mercato libero, sommersi da proposte fraudolente. Come sindacato, quindi, tentiamo di star loro vicino”.