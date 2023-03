Imprese artigiane al femminile: sconto del 50% in omaggio alle donne

L’iniziativa del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco

Estetiste, parrucchiere, fioriste e fotografe: sconti sui servizi per tutto il mese di marzo per le imprenditrici e le loro collaboratrici

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco ha ideato un’iniziativa dedicata alle imprenditrici associate e alle loro collaboratrici.

Da mercoledì 8 marzo fino alla fine del mese, presso le attività associate aderenti all’iniziativa, sarà possibile usufruire di uno sconto del 50% su un trattamento/servizio come indicato di seguito: Estetiste (trattamento estetico corpo/viso o massaggio), Parrucchiere (taglio), Fioriste (bouquet 10 rose), Fotografe (ritratto)

“Vogliamo omaggiare le donne che fanno parte di Confartigianato con un momento da dedicare a se stesse – commenta Silvia Dozio, presidente del Movimento Donne Impresa Lecco – Abbiamo coinvolto le categoria Benessere, Imprese del Verde e i Fotografi, per regalare alle nostre imprenditrici, alle loro collaboratrici e alle dipendenti di Confartigianato Imprese Lecco, un momento di leggerezza che male non fa all’interno di una quotidianità fatta di impegni lavorativi e molto spesso di pesanti carichi di cura. Ringrazio di cuore le imprese che hanno fatto loro questa iniziativa”.

A Lecco crescono le imprese al femminile “ma servono interventi strutturali per sostenerle”

In provincia di Lecco, le imprese a conduzione femminile sono 5.122 pari a 20,5% delle imprese. Di queste, 1.294 sono imprese artigiane (15,8% sul totale imprese artigiane), di cui 188 guidate da under 35 e 132 da imprenditrici di origini straniere. Rispetto all’anno pre Covid, la provincia di Lecco è tra quelle in Lombardia che ha fatto registrare dinamiche di crescita più robuste con un +3,1% (rispetto allo 0.1 di media regionale).

“Le donne, ormai lo sappiamo, sono formate anche più dei colleghi, tuttavia, non riescono ad eguagliarne le performance professionali, siano esse dipendenti o imprenditrici. Il 2023 si apre con dati record, con un +30mila per quanto riguarda le donne occupate in Italia. È un buon segnale, ma non possiamo illuderci di aver risolto una questione annosa – aggiunge Dozio – Solo 1 impresa su 5, infatti, è guidata da donne, piccoli passi si stanno compiendo, ma in Lombardia il 2022 fa segnare in un anno un incremento di appena +0,2%. È tempo di sostenere il talento delle donne con una visione complessiva di rilancio economico e sociale. Le ‘quote rosa’ non sono la formula magica per risolvere il problema della parità di genere, degli interventi una tantum e di effimere corsie preferenziali”.

“Il futuro – prosegue – dipende da politiche strutturali, sistemiche e coordinate – non interventi spot e bonus – per sostenere la propensione imprenditoriale e favorire l’occupazione, garantendo a tutte servizi indispensabili per conciliare il lavoro con la cura di sé e della famiglia. Per questo, Il Movimento Donne Impresa di Lecco, unitamente a tutte le realtà regionali e nazionali, continuerà a battersi per definire un contesto normativo e culturale che consenta, alle imprese femminili a valore artigiano, di esprimere al meglio le potenzialità, di creare occupazione, generare innovazione e contribuire alla crescita economica e sociale”.

Ecco le imprese associate a Confartigianato che hanno aderito all’iniziativa.