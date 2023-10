La Mostra dell’Artigianato compie 50 anni, la presentazione a Lariofiere

Dal 28 ottobre al 1° novembre torna a Lariofiere l’esposizione dedicata al saper fare artigiano lariano

Oltre 200 gli espositori attesi, ecco tutto il programma

ERBA – Sta per alzarsi il sipario sulla Mostra dell’Artigianato, l’evento che caratterizza l’autunno lariano promosso da Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco. La manifestazione animerà il centro espositivo erbese dal 28 ottobre al 1° novembre, per un’edizione più che speciale: quest’anno la Mostra festeggia infatti il 50esimo anniversario, così come Lariofiere. Un doppio anniversario che suggella una collaborazione tra enti e realtà associative in continua crescita e che ha permesso all’evento dedicato all’artigianato di qualità di trasformarsi nel corso del tempo, così da diventare oggi una delle vetrine più rappresentative per il settore.

Alla presentazione della 50^ edizione della Mostra erano presenti il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il direttore generale Silvio Dadati, i presidenti di Confartigianato Imprese Como, Roberto Galli, e Lecco, Ilaria Bonacina e il presidente del Comitato Promotore della Mostra, Virgilio Fagioli.

“Il traguardo raggiunto dalla Mostra dell’Artigianato è un segno della sua importanza e dell’impatto positivo sia per le aziende partecipanti, oltre 200, che per il pubblico visitatore – dichiara Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – questo evento contribuisce non solo a perseverare le tradizioni ma anche a promuovere la creatività e l’innovazione di un settore in continua evoluzione. La proficua collaborazione con le due associazioni artigiane di Como e di Lecco ha prodotto un fitto programma di iniziative e di eventi collaterali che animeranno i cinque giorni della Mostra, in grado di soddisfare le esigenze del pubblico di ogni età”.

Prima volta per Ilaria Bonacina alla presentazione della fiera in veste di presidente di Confartigianato Imprese Lecco: “La Mostra è molto più di una semplice esposizione – ha dichiarato – è una vetrina di straordinaria importanza per le nostre imprese, che hanno l’opportunità di mostrare al pubblico la loro creatività, l’eccellenza dei loro prodotti e la tradizione artigiana che rappresentano. Questo evento è un’occasione imperdibile per celebrare il ‘Madde in Lario’ ed è solo uno dei tanti sforzi che Confartigianato promuove per sostenere gli artigiani. Questo 50esimo anniversario è un momento di celebrazione ma anche di riflessione sulla strada percorsa e sul futuro che ci attende: continueremo a promuovere e sostenere le piccole impese artigiane affinché possano competere a livello nazionale ed internazionale. In questo senso, Confartigianato rimane un punto di riferimento per gli artigiani locali, offrendo loro le basi solide per una crescita sostenibile”.

“Sentiamo sempre più spesso parlare di saper fare artigiano quale peculiarità che caratterizza il nostro territorio – ha aggiunto il collega comasco Roberto Galli – durante questa Mostra gli artigiani possono dimostrare il loro saper fare: saranno i protagonisti di questi 5 giorni di Mostra durante la quale saranno chiamati a raccontare con la loro arte i valori e nel contempo dimostrare la loro capacità di guardare al futuro”.

“Oggi presentiamo la 50esima edizione di una manifestazione che celebra al meglio il valore artigiano e, giunta al traguardo del mezzo secolo, si rivela come l’occasione per conoscere un mondo dove tradizioni, valori e cultura si fondono con la capacità di sapersi sempre rinnovare – ha commentato Virgilio Fagioli – Sono orgoglioso di essere il presidente del Comitato Promotore della Mostra con il quale abbiamo lavorato perché questo appuntamento diventi l’occasione per il pubblico di entrare a diretto contatto con le eccellenze del nostro territorio, quelle imprese che sono il vero motore sociale ed economico della società”.

Davvero ricco il programma dell’edizione 2023 della Mostra che verrà inaugurata sabato 28 ottobre alle ore 10 dai saluti istituzionali e da una tavola rotonda ‘Piccola impresa indicativo futuro’. In serata si festeggerà il 50esimo anniversario della Mostra con le premiazioni degli espositori che da mezzo secolo partecipano alla manifestazione e della scuola vincitrice del concorso artistico promosso per valorizzare la Mostra medesima.

Domenica 29 ottobre, rombo di motori: auto e moto d’epoca restaurate arriveranno a Lariofiere in sfilata da Valmadrera per poi essere ammirate nel parcheggio davanti al polo fieristico. La giornata si chiuderà con una sfilata di moda ‘Metal (H) and Fashion’: “La magia della moda incontra il metallo, elemento distintivo del distretto metalmeccanico lecchese, in una fusione senza tempo di arte, saperi e creatività” ha spiegato Serena Dell’Olio, artigiana lecchese che ha presentato l”iniziativa.

Lunedì 30 ottobre si aprirà con un evento di forte richiamo, soprattutto per il pubblico più giovane: ‘Il valore dell’artigiano sbarca su Tik Tok’, pensando alla piattaforma social come strumento a servizio degli artigiani. In giornata si terrà poi lo spettacolo teatrale ‘7 paia di scarpe da donna’, spettacolo teatrale con Valeria Ducato.

Il 31 ottobre, martedì, si terrà un convengo dedicato alla sicurezza degli anziani, con utili consigli per non cadere vittime delle truffe. Anche la salute, grazie alla partecipazione di tante associazioni, sarà al centro, con la possibilità di fuire di check up previa prenotazione.

Per tutta la durata della mostra sarà poi allestita un’esposizione dal titolo ‘Tradizione e Innovazione: l’artigianato, risorsa per il futuro’ che ricorderà il 50esimo anniversario della Mostra dell’Artigianato. Non mancheranno poi le aree dedicate al weeding, al benessere e al sociale con la partecipazione della Onlus Cuore in Erba.

Alla presentazione era presente anche Marco Citterio, Past President Camera di Commercio Como, ideatore e curatore della Mostra dell’Artigianato: “Sono davvero emozionato – ha detto – il fatto che siate riusciti a portare avanti un evento nato 50 anni fa, trasformandolo ma con lo stesso sentimento che animava noi allora è molto bello ed importante. Credo che l’aspetto vincente sia stato quello di unire i due territori di Como e Lecco, allora divisi da competitività e campanilismi: i primi 50 li abbiamo compiuti, ora guardiamo ai prossimi” ha concluso.

