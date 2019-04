Commento positivo da Federalberghi Lecco per il weekend pasquale

“Tante prenotazioni nelle strutture ricettive, la stagione parte bene”

LECCO – Se il meteo ha lasciato fino all’ultimo l’incertezza sul fine settimana di Pasqua e in particolare per la Pasquetta, del resto anche questa è ormai una tradizione, sono invece sicure le presenze turistiche sul territorio lecchese per le imminenti festività.

Lo conferma Federalberghi Lecco attraverso le parole del presidente Severino Beri: “Sta andando molto bene, assistiamo già in questi giorni ad un afflusso importante di turisti e c’è soddisfazione tra gli albergatori del territorio”.

Molti gli stranieri: “Si consolidano gli arrivi dai Paesi che già in passato hanno scoperto il nostro lago, come gli Stati Uniti, anche i turisti francesi sono in costante aumento e quest’anno sono arrivati anche gli spagnoli, che negli anni precedenti erano in numeri più ridotti”.

In calo sono invece i turisti inglesi

“Vuoi per la sterlina che perde valore, vuoi per la Brexit, ma gli anglosassoni sono meno degli altri anni. Per questa stagione abbiamo registrato già una diminuzione del 50% di prenotazioni dall’Inghilterra”.

Un fattore che sembra comunque non scalfire l’esordio della stagione turistica sul lago. “Pasqua, i ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio fanno da traino, tempo permettendo, possiamo dire che la nuova stagione parte bene”.

Non mancano gli arrivi sul Lario anche di turisti italiani. Secondo uno studio della Confcommercio nazionale, tra il 25 Aprile e il 1 Maggio saranno quasi un quarto gli italiani che faranno una vacanza in questo periodo, precisamente il 22%, con una durata media superiore a 3 notti e quindi 4 giorni.