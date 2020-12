Lavoro. Lario Reti Holding assume quattro addetti per un nuovo progetto

LECCO – Lario Reti Holding ha lanciato un innovativo progetto, con obiettivo quello di ritrovare le utenze correttamente allacciate alla rete di fognatura, ma non registrate nel database della Società, così come di utenze non correttamente allacciate con scarico nella rete di raccolta delle acque meteoriche o dotate di impianti di trattamento privato non più necessari.

Per poter avviare il progetto siamo alla ricerca di quattro addetti alla verifica allacciamenti di utenza alla rete di fognatura e di un addetto alla digitalizzazione cartografica

Maggiori informazioni e candidature su: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/