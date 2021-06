Mercato Immobiliare: Protocollo d’Intesa contro l’abusivismo nell’esercizio della professione

Contro l’abusivismo della professione nel mercato immobiliare arriva un Protocollo d’Intesa

Fimaa Confcommercio e Camera di Commercio insieme a Guardia di Finanza, Polizia Locale e Comune di Lecco per la prevenzione e il contrasto al fenomeno

LECCO – E’ stato siglato a Lecco il Protocollo d’Intesa per il contrasto all’abusivismo nell’esercizio della professione immobiliare. Un accordo formale tra Fimaa Confcommercio, Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Polizia Locale e il Comune di Lecco.

Grazie al Protocollo sottoscritto, sarà possibile tracciare il fenomeno dell’abusivismo sul quale, ad oggi, non si hanno dati precisi proprio perché chi esercita la professione immobiliare senza le regolari competenze resta nell’ombra.

Come ha spiegato il Presidente di Fimaa Confcommercio Lecco Sergio Colombo “Gli intermediari non regolari sfuggono alle prassi documentarie. Non hanno l’obbligo di dichiarare la percentuale sull’intermediazione, ad esempio, non fanno formazione e non stipulano l’assicurazione obbligatoria”.

La proposta di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa è stata avanzata da Fimaa Confcommercio ed è stata accolta dalla Camera di Commercio Como Lecco:

“Un accordo importante – ha detto il Vice Presidente Camera Commercio Lorenzo Riva – che accende la luce sul fenomeno e che chiede la partecipazione anche dei cittadini per segnalare le irregolarità”.

Nel contrasto all’abusivismo nel mercato immobiliare, secondo il Protocollo, interverranno la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Il comandante provinciale delle Fiamme Gialle Damiano Manzari, durante la conferenza stampa, ha sottolineato quanto il fenomeno danneggi il mercato con i prezzi a ribasso, evasione fiscale e vendita di immobili non a norma.

“Protocolli di questo genere non sono molto comuni, ma sono importanti per creare un azione interforze nel contrastare degli illeciti – ha detto la Comandante della Polizia Locale di Lecco Monica Porta – Un ruolo essenziale lo avrà la formazione degli agenti nel contrasto all’abusivo”.

A firmare il Protocollo d’Intesa anche la vice sindaca di Lecco Simona Piazza che ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra pubblico, privato e forze dell’ordine nei progetti di contrasto ai fenomeni illeciti.