Micro spese sotto i 10 euro, verso l’eliminazione delle commissioni

Confcommercio Lecco: “Il protocollo sottoscritto è in linea con la nostra politica”

LECCO – Commissioni ridotte per le transazioni bancarie inferiori ai 30 euro e azzerate fino ai 10 euro per gli esercenti. Questo sarà possibile grazie all’accordo siglato nei giorni scorsi al Ministero dell’Economia tra l’associazione bancaria italiana, le associazioni degli esercenti e i gestori di circuiti di pagamento e di carte di credito.

Una notizia che Confcommercio Lecco accoglie con favore. “Il protocollo sottoscritto è in linea con la nostra politica che non è mai stata contro la moneta elettronica, anzi, siamo favorevoli purché vengano azzerate o ridotte al minimo le commissioni sui micro importi – spiega il direttore Alberto Riva – Un problema sollevato ormai da tempo, con i costi delle commissioni che assorbono i margini sulle micro spese”.

Una “limata” ai costi delle commissioni auspicata e tanto attesa, ma altrettanto attesa è la trasparenza degli istituti di credito e gestori dei circuiti nel fornire i costi relativi ai contratti stipulati.

“E’ sempre stato un ginepraio – sottolinea Riva – Gli esercenti non hanno mai potuto avere un quadro chiaro e completo dei costi. Con questo accordo si dovrebbe raggiungere la giusta trasparenza e quell’equità nelle offerte dei servizi per i micro pagamenti elettronici che non c’è mai stata”.

Un primo passo verso un maggior utilizzo delle carte nei pagamenti quindi: “Senza dubbio – conclude Riva – L’Italia è l’ultimo paese europeo per transazioni elettroniche e il primo per numero di POS (Point Of Sale). Un dato che rispecchia sicuramente un aspetto culturale tutto italiano, ma indubbiamente a disincentivare questa modalità di pagamento sono le commissioni bancarie elevate”.