Presentate le iniziative organizzate da Confcommercio Lecco con Confartigianato Imprese e Confesercenti

Un centinaio le adesioni tra commercianti e sponsor: grazie a loro si potrà illuminare il Natale nonostante il periodo difficile

CALOLZIOCORTE – “Un evento importante giunto alla 15^ edizione quello che Confcommercio Lecco organizza con il supporto dei commercianti della città e degli sponsor che vogliono fare qualcosa per Calolzio. Ringrazio anche Confartigianato Lecco e Confesercenti che anche quest’anno hanno fornito la loro collaborazione”.

Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino, ha illustrato oggi pomeriggio le iniziative che saranno organizzate in vista delle prossime festività natalizie. Torna, a grande richiesta, la Lotteria dei Commercianti con in palio una Fiat Panda e una serie di buoni acquisto per un valore totale di 800 euro (2° premio 300 euro; 3° premio 200 euro; 4° premio 100 euro; 5° premio 100 euro; 6° premio 100 euro).

“Ci ritroviamo qui dopo un anno a dir poco burrascoso dove fino all’ultimo sono state in forse sia le luminarie che la Lotteria dei Commercianti principalmente a causa della crisi energetica che, purtroppo, tutti abbiamo imparato a conoscere – ha detto Valsecchi -. Dopo un incontro ho riscontrato però una certa positività da parte dei commercianti e degli sponsor: non mettere le luminarie significava spegnere il paese, mentre la lotteria è storicamente un ottimo veicolo per far lavorare i negozi di vicinato. Perciò la riflessione è stata quella di fare tutti un piccolo sforzo e investire nella nostra città”.

La lotteria piace molto e in tanti attendo l’avvio dell’iniziativa per fare i propri acquisti di Natale tanto che l’anno scorso sono stati staccati qualcosa come 8.000 biglietti. Il regolamento è sempre lo stesso: dal 19 novembre al 25 dicembre è possibile effettuare acquisti nei negozi della città che espongono l’apposita locandina e accumulare gli scontri. Per ogni 100 euro di spesa gli scontrini possono essere consegnati fino al 5 gennaio presso gli uffici di Confcommercio a Calolziocorte (via Dante 31/B) dove saranno controllati e vidimati, e solo dopo si riceverà il biglietto.

“Per incentivare ancora di più gli acquisti in città gli scontrini rilasciati il sabato e la domenica varranno doppio, mentre in occasione del black friday, venerdì 25 e sabato 26 novembre, gli scontrini varranno triplo – ha continuato Valsecchi -. Anche questi piccoli accorgimenti, a detta dei commercianti, hanno un grande riscontro. Anche se organizzare una iniziativa del genere non è affatto semplice, vedo già l’entusiasmo della gente e questo mi riempie di soddisfazione”.

All’iniziativa hanno aderito un centinaio tra commercianti e sponsor. Accanto a Confcommercio Lecco anche Confartigianato Imprese Lecco, rappresentata da Innocenzo Sartor (presidente Zona 4 Valle San Martino-Galbiate) e Confesercenti Lecco, rappresentata da Valter Vanoli storico negoziante di Calolzio.

“Quest’anno più che mai, la scelta di sostenere in particolare il progetto dedicato alle luminarie merita un plauso – ha detto Sartor -. La difficoltà che tutti noi, imprenditori e cittadini, stiamo vivendo è stata superata stringendo i denti in nome delle festività che le nostre comunità hanno diritto di vivere con il clima più sereno possibile. E’ bello sottolineare come le nostre organizzazioni riescano sempre a lavorare insieme per trovare il modo di illuminare, in tutti i sensi, il Natale dei calolziesi. Il mio appello è che questo sforzo venga riconosciuto dagli acquirenti: comprate dal piccolo artigiano e dal commerciante di vicinato, perché sono loro, anche con queste iniziative, a tenere vive le nostre città”.

“Come sempre Cristina l’impegno ce lo mette fino in fondo e fa piacere che anche quest’anno, nonostante le difficoltò, sia riuscita a portare a termine una iniziativa così bella per Calolzio – ha detto Vanoli -. Il commercio a Calolzio ancora esiste, ha la volontà di continuare a esserci: premiamo in nostri clienti ma anche noi dobbiamo essere premiati per la volontà”.

L’estrazione sarà effettuata venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in occasione del Corteo Storico organizzato da Comune, Parrocchia e Pro Loco, che ritornerà dopo un periodo di pausa. Sempre Comune e Pro Loco organizzeranno una serie di iniziative natalizie con una giornata di festa particolare sabato 10 dicembre. In piazza verranno allestiti l’albero di Natale e il Presepe con un pensiero speciale a Giuseppe Figini, recentemente scomparso, che si è sempre impegnato per rendere più bello il Natale dei calolziesi.