Nei primi 3 mesi del 2023 cala il numero delle imprese lariane

-3,6%, un dato che è frutto anche dell’effetto di nuove cancellazioni di ufficio

I dati della Camera di Commercio Como-Lecco: le imprese registrate si attestano a 71.343 unità (24.379 a Lecco)

LECCO – A fine marzo 2023, le imprese lariane iscritte nel Registro della Camera di Commercio di Como-Lecco calano di 2.669 unità rispetto a fine marzo 2022 (-1.382 a Como e -1.287 a Lecco), con una diminuzione del 3,6% (Como -2,9%; Lecco -5%; Lombardia e Italia entrambe -1,1%). Le imprese registrate si attestano a 71.343 unità

(46.964 a Como e 24.379 a Lecco).

Questo calo è in parte dovuto alla prosecuzione dell’operazione di “pulizia” del Registro Imprese con la cancellazione d’ufficio di attività non più operative da anni, iniziata nella seconda metà del 20221. La nota informativa “Avvii e cessazioni di imprese nel 1° trimestre 2023” realizzata dall’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco rivela che, anche non considerando le cancellazioni d’ufficio, il saldo tra iscrizioni e cessazioni del primo trimestre di quest’anno è negativo per 216 unità (Como -152; Lecco -64). Le imprese lariane nate tra gennaio e marzo sono state 1.330 (rispettivamente 865 e 465), con un calo del 7,4% rispetto ai primi tre mesi del 2022 (Como -11,2%; Lecco +0,4%; Lombardia e Italia entrambe -0,2%); le chiusure si sono attestate a 1.546 (di cui 1.017 a Como e 529 a Lecco), in crescita del 10,1% (rispettivamente +15,4% e +1,1%; Lombardia +7,1%; Italia +5,9%). C’è stata una diminuzione di 1.472 imprese registrate rispetto a fine 2022 (-893 a Como e -579 a Lecco), pari a -2% (rispettivamente -1,9% e -2,3%, contro il -0,2% regionale e il -0,5% nazionale).

CLICCA QUI PER VEDERE LA NOTA INFORMATIVA COMPLETA