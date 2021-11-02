LECCO – Le offerte di lavoro del mese di Novembre 2021 di JobTalent, la Rete dei servizi di Confartigianato Lombardia dedicata al lavoro, rivolta in particolar modo al mondo delle piccole e medie imprese. JobTalent si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Confartigianato JobTalent opera in sinergia con Elfi, Ente di Formazione di Confartigianato Imprese Lombardia, che progetta, realizza e gestisce servizi formativi, servizi per il lavoro e di autoimprenditorialità.
Per informazioni contattare Confartigianato Imprese Lecco, Via G. Galilei n. 1 / LECCO
Tel. 0341.250200 – Fax 0341.250170 – e-mail jobtalent@artigiani.lecco.it
POSIZIONI APERTE
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MAGAZZINIERE (NIBIONNO)
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INSEGNATE DI TEORIA PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERIODICA CONDUCENTI PEOFESSIONALI (merci)
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OPERAIO/A CUCITORE/CUCITRICE A MACCHINA:
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OPERAIO/A ORDITORE/ORDITRICE SENIOR
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MAGAZZINIERE (Nibionno)
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OPERAIO RETTIFICATORE
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OPERAIO INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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MURATORE SPECIALIZZATO
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OPERAIO MONTAGGIO E MANUTENZIONE BICI
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OPERAIO GENERICO (GALBIATE)
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OPERATORE MACCHINE CNC
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AVVOCATO
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SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR
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OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC
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OPERATORE JUNIOR MACCHINE UTENSILI CNC
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OPERATORE C.A.A.F
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PROGETTISTA UFFICIO TECNICO
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ADDETTO/ PULIZIE
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ADDETTO/ PULIZIE CIVILI
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MAGAZZINIERE (Calco)
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ASSISTENTE DI DIREZIONE
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AUTISTA PATENTE C-CQC
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APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
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AUTISTA PATENTE CE/CQC
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ESTETISTA
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AUTISTA PATENTE CE
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MAGAZZINIERE (Lecco)
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MECCANICO AUTO
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OPERATORE MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI
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PROGRAMMATORE/ADDETTO MACCHINE CNC
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OPERAIO DI PRODUZIONE
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OPERATORE PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO
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APPRENDISTA OPERATORE PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO
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OPERAIO GENERICO
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OPERATORE MACCHINE CNC
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IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’
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OPERAIO TERMOIDRAULICO SENIOR
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IMPIEGATO/A TECNICO AMBIENTALE
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IMPIEGATO TECNICO – GEOMETRA
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ATTREZZISTA METALMECCANICO
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OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE JUNIOR
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TECNICO MANUTENTORE CALDAIE
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OPERAIO FALEGNAME/VERNICIATORE
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OPERAIO/A ADDETTO/A TAGLIO LASER