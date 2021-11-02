Offerte di Lavoro di Novembre 2021. Servizio a cura di Confartigianato JobTalent

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LECCO – Le offerte di lavoro del mese di Novembre 2021 di JobTalent, la Rete dei servizi di Confartigianato Lombardia dedicata al lavoro, rivolta in particolar modo al mondo delle piccole e medie imprese. JobTalent si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Confartigianato JobTalent opera in sinergia con Elfi, Ente di Formazione di Confartigianato Imprese Lombardia, che progetta, realizza e gestisce servizi formativi, servizi per il lavoro e di autoimprenditorialità.

Per informazioni contattare Confartigianato Imprese Lecco, Via G. Galilei n. 1 / LECCO
Tel. 0341.250200 – Fax 0341.250170 – e-mail jobtalent@artigiani.lecco.it

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