Rete Lariana per la Sostenibilità: la Camera di Commercio apre la partecipazione a tutto il territorio

Più di 120 soggetti sono già stati coinvolti

Proposte diverse iniziative gratuite e aperte a tutti

Lecco – La Camera di Commercio di Como-Lecco apre a tutto il territorio la partecipazione alla Rete Lariana per la Sostenibilità, iniziativa nata per condividere buone pratiche e sviluppare progetti comuni sui temi ESG (Environment, Social, Governance).

Il progetto ha già coinvolto 120 soggetti tra imprese profit e non profit, associazioni di categoria ed enti pubblici, che hanno identificato temi di comune interesse sui quali tre gruppi di lavoro hanno operato nella fase definita di “cantiere”. Dopo questa prima fase di lancio, la Rete intende coinvolgere ulteriori stakeholder per ampliare la mappatura delle esigenze e delle progettualità presenti nell’area lariana.

Di seguito le principali iniziative in corso e i prossimi appuntamenti, aperti alla partecipazione gratuita:

Raccolta di buone pratiche di Economia Circolare. La raccolta intende promuovere e valorizzare le prassi di economia circolare adottate nel triennio 2022-2024 sul territorio. Possono essere segnalate le iniziative che soddisfano i seguenti criteri: approccio innovativo, replicabilità, scalabilità e misurabilità. Le azioni raccolte saranno condivise e valorizzate su un sito dedicato in fase di realizzazione, favorendo lo scambio di idee e soluzioni innovative. È possibile segnalare le proprie pratiche al seguente link: Segnalazione Buone Pratiche.

Questionario sulla Mobilità Casa-Lavoro. La Rete intende raccogliere informazioni utili a comprendere le esigenze di imprese, enti, associazioni e cittadini in tema di mobilità sostenibile per sviluppare soluzioni su misura. È possibile compilare il questionario seguente link: Questionario Mobilità. Inoltre è calendarizzato per il prossimo 29 maggio alle 15:00 il webinar “Mobilità Sostenibile casa-lavoro: pratiche e sfide”, per discutere su opportunità e sfide che possano rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti. Iscriviti al Webinar.

Forum Pubblico della Rete Lariana per la Sostenibilità. Il 5 giugno 2024, a partire dalle 15:00, presso la Fondazione Minoprio si terrà il primo Forum pubblico della Rete Lariana per la Sostenibilità. L’evento sarà l’opportunità per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo della Rete, per presentare i progetti cantiere ESG. L’evento è aperto a tutti gli interessati. Iscriviti al Forum.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.