Sanità, sindacati in Prefettura: “Poche risorse per il rinnovo dei contratti”

L’incontro si è tenuto questa mattina, venerdì, in Prefettura

Sindacati preoccupati per la scarsità di risorse messe a disposizione per il rinnovo dei contratti

LECCO – Hanno manifestato preoccupazione per la scarsità di risorse destinate al rinnovo dei contratti nazionali.

Questa mattina i rappresentanti sindacali di Cgil Lecco, Cisl Fp Mbl e Uilfpl del Lario hanno incontrato in Prefettura il Capo di Gabinetto Marcella Nicoletti lamentando la scarsità delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl (scaduto il 31 dicembre 2018), per la parte relativa all’ordinamento, alla contrattazione decentrata e alle risorse per dare attuazione al Patto per l’innovazione e la coesione del 10 marzo 2021.

Nel corso dell’incontro è stato, altresì, evidenziato il ruolo fondamentale svolto dal comparto nell’assicurare servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini, nonostante le difficoltà in cui ha dovuto operare soprattutto negli ultimi due anni.

Le preoccupazioni espresse saranno tempestivamente portate all’attenzione delle competenti autorità di Governo.