In poche settimane pervenute venti domande dalle imprese lariane

Il presidente Galimberti: “Riscontro molto positivo, siamo soddisfatti”

LECCO – Esaurite in poche settimane le risorse che la Camera di Commercio di Como-Lecco ha messo a disposizione delle imprese per l’adozione del CSR-Report Semplificato, il nuovo strumento che lo stesso Ente camerale mette a disposizione per redigere, con una procedura semplice e guidata, un rapporto di sostenibilità.

Dal 23 maggio scorso lo strumento è disponibile per le imprese che intendono integrare le loro informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale delle proprie attività. Lo stesso giorno la Camera di Commercio ha pubblicato un bando, la cui scadenza era prevista per novembre, in cui si dava la possibilità a 20 imprese dell’area lariana l’accesso gratuito alla piattaforma, dieci ore di assistenza per la compilazione del report e la possibilità di pubblicarlo nell’apposita sezione del sito della piattaforma CSR-Report Semplificato.

In poche settimane sono pervenute le 20 domande che hanno esaurito il bando, a dimostrazione di come le aziende abbiano compreso l’importanza di dotarsi di un rapporto di sostenibilità. Uno strumento sempre più richiesto da clienti, banche, finanziatori, dipendenti, comunità e pubblica amministrazione, attraverso il quale l’impresa può comunicare il valore generato non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, consolidando la propria reputazione aziendale anche in contesti internazionali.

Le 20 imprese aderenti sono significative della ricchezza del territorio lariano e rappresentano tutte le principali filiere territoriali: 6 imprese operano nel comparto tessile, 2 in quello dell’arredo, 3 nella meccanica, 1 nelle costruzioni, 3 nei servizi, 1 nell’agricoltura e 2 nella manifattura. Inoltre, è da segnalare che 5 sono imprese artigianali e 2 sono cooperative sociali, attive principalmente nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, oltre a un consorzio di promozione turistica del territorio.

“Il riscontro molto positivo che abbiamo registrato a valle della recente presentazione del CSR-Report Semplificato conferma la bontà della nostra scelta di offrire, in aggiunta a formazione, assistenza e ricerca, anche veri e propri strumenti di lavoro da inserire nella cassetta degli attrezzi delle aziende” commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco. “Proprio per questa ragione nel corso dei prossimi mesi presenteremo ulteriori tool ideati soprattutto per aiutare le imprese più piccole. Le nuove iniziative si rivolgeranno alle filiere produttive più rappresentative del nostro tessuto economico e avranno il triplice obiettivo di sostenere l’adozione di buone pratiche di sostenibilità allargate, di diventare patrimonio per tutte imprese che intervengono lungo la filiera e, laddove possibile, di favorire un approccio circolare allo sviluppo del business. In questo processo virtuoso il CSR-Report Semplificato assume un ruolo fondamentale per le imprese, per gli stakeholder e la comunità in generale”.