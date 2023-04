SPI CGIL Lecco, eletta la nuova segreteria. Mobilitazioni il 3 maggio

Accanto a Cogliardi, riconfermata Valsecchi. Nuovo ingresso Galli

Insieme a CISL e UIL mobilitazioni all’ESPE mercoledì 3 maggio, per una nuova stagione del lavoro e dei diritti

LECCO – L’Assemblea Generale dello SPI CGIL Lecco ha eletto all’unanimità la nuova Segreteria della categoria. Per il prossimo mandato la Segretaria generale Pinuccia Cogliardi sarà affiancata dalla riconfermata Luigia Valsecchi e dal nuovo ingresso Antonio Galli, attuale direttore del Patronato INCA.

Hanno partecipato ai lavori anche il Segretario generale dello SPI Lombardia Valerio Zanolla, che ha espresso soddisfazione per la piena fiducia accordata alla nuova Segreteria, e il Segretario generale della CGIL Lecco Diego Riva, che ha sottolineato l’importanza della confederalità e della collaborazione tra le categorie dei lavoratori attivi e quella dei pensionati.

Ecco le dichiarazioni dei due componenti di Segreteria eletti. Valsecchi: “Gli ultimi quattro anni sono stati un’ottima esperienza sia in termini politici che relazionali. Ringrazio i segretari di Lega e i volontari, che sono la spina dorsale della nostra organizzazione e che tanto hanno fatto durante il terribile periodo pandemico per tenere aperte le nostre 17 sedi provinciali. Andiamo avanti tutti insieme nel nome dell’interesse generale, che non a caso è stato anche lo slogan del nostro Congresso“. Galli: “Mi sento gratificato dal fatto che la scelta sia ricaduta su di me come nuovo componente di Segreteria SPI. Metto a disposizione dell’organizzazione l’esperienza acquisita da Direttore INCA e le mie conoscenze del mondo della previdenza e dell’assistenza, e sono disponibile a misurarmi con nuove sfide”.

C’è stato poi spazio per un saluto ai componenti di Segreteria uscenti, Mauro Crimella e Guerrino Donegà, che in formule diverse hanno dichiarato di voler rimanere legati all’organizzazione. La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale.

Il 3 maggio mobilitazione all’ESPE insieme a CISL UIL

Insieme alle altre organizzazioni sindacali territoriali, SPI CGIL Lecco sta organizzando un attivo unitario dei delegati e dei pensionati mercoledì 3 maggio all’ESPE Lecco, intorno alle ore 9.00. Insieme alle assemblee nei luoghi di lavoro, rappresenta una tappa preliminare fondamentale alla manifestazione di Milano (13 maggio), dove è attesa una nutrita delegazione lecchese.

A organizzare le manifestazioni unitarie CGIL, CISL e UIL per sostenere le richieste avanzate nei confronti del Governo e del Sistema delle imprese.

“Chiediamo un forte cambio di passo nelle relazioni con l’Esecutivo in virtù della nostra rappresentanza sociale – dichiarano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali – Non basta una comunicazione a posteriori sulle politiche già messe in campo per quel che riguarda temi come la previdenza, il mercato del lavoro e le politiche industriali, le politiche fiscali, la sanità, il contrasto gli infortuni e alle morti sul lavoro. Se veramente si cerca un cambiamento, questo deve obbligatoriamente passare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, dei giovani e delle donne. E ciò comporta relazioni sindacali forti e strutturate”.

Questi i temi che verranno dibattuti dalle delegate e dai delegati sindacali delle aziende del territorio e dalle attiviste e dagli attivisti del sindacato pensionati all’attivo, al quale interverranno anche Diego Riva, Segretario Generale CGIL Lecco, Salvatore Monteduro, Segretario UIL Milano Lombardia, e Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco.