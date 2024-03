“Sport & Giovani: crescere insieme”: dalla Regione un contributo a tre realtà lecchesi

Progetti finanziabili da “Sport & Giovani: Crescere Insieme”

I finanziamenti, per un totale di 148mila euro, andranno alla Vibes di Galbiate, a Monsereno Horses di Imbersago e all’Osgb di Merate

MILANO/LECCO – Sono tre i progetti finanzianti grazie all’iniziativa “Sport & Giovani: crescere insieme” promossa dalla Regione Lombardia e da Sport e Salute con l’obiettivo di dare vita a nuovi luoghi di aggregazione e spazi civici destinati ai giovani.

Si tratta di progetti di innovazione sociale che promuovono il protagonismo giovanile attraverso la creazione di luoghi, all’interno di strutture ed impianti sportivi, dove si svolgeranno sia attività sportive sia servizi di assistenza e sostegno psicologico, orientamento, corsi di formazione anche professionali, destinate ai giovani dai 15 ai 34 anni.

Dei ventisei progetti risultati finanziabili in tutta la Lombardia, otto sono in provincia di Bergamo, tre in quelle di Cremona, Lecco e Milano, due nei territori di Brescia e Mantova, ed una ciascuna nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Como e Varese.

Per quanto riguarda la Provincia di Lecco, il finanziamento è stato complessivamente di 148mila euro.

Per la Vibes di Galbiate, l’importo sovvenzionato è di 50 mila euro. Per Monsereno Horses ad Imbersago l’importo sovvenzionato è di 48 mila euro. Infine, per l’Osgb di Merate, l’importo sovvenzionato è di 50 mila euro.

“Continuerò a sostenere e a promuovere queste iniziative volte all’aggregazione e partecipazione dei nostri giovani nel percorso della loro vita – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni -. Oggi più che mai è necessario intervenire per prevenire il disagio giovanile, accompagnare le nostre ragazze e ragazzi in percorsi virtuosi e formativi. La Lombardia sarà sempre a fianco dei suoi giovani”.

“Lo spazio è un eccezionale educatore sociale – afferma l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris – Per questo ci impegniamo ogni giorno per offrire ai ragazzi luoghi dove essere protagonisti attivi e vivere occasioni di sviluppo e confronto, grazie allo sport, all’arte e alla formazione. È un obiettivo che condividiamo con la Regione Lombardia, con la quale è iniziato un gioco di squadra che ci permette di cambiare passo sulla promozione dell’attività sportiva e dei suoi valori sia nelle scuole che tra i giovani”.