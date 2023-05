SuperSamaStore compie 50 anni: da piccola realtà a punto di riferimento del settore

Fondata nel 1973, l’azienda lecchese si è evoluta dall’artigianato alla vendita commerciale, scommettendo sull’e-commerce

Specializzata in arredobagno, climatizzazione e riscaldamento. Il 25 maggio l’open day: una fiera con gli stand dei fornitori, ristoro e tanta musica.

LECCO – E’ una storia iniziata nel 1973 quando Gregorio Samà, idraulico, decise di aprire la propria attività al piano terra della casa di via Sant’Agnese di Olginate, dove si era stabilito insieme alla famiglia. A quei tempi era una piccola realtà dell’artigianato ma negli anni la Samà srl si trasformata in una grande azienda commerciale, specializzata in arredobagno, climatizzazione, riscaldamento e oggi taglia il traguardo del primo mezzo secolo di vita.

“Una piccola realtà che però già negli anni Ottanta era stata capace di distinguersi per i servizi offerti, vedendosi per questo assegnare il premio ‘qualità e cortesia’ della Camera di Commercio – ricorda il figlio Luca Samà, oggi alla guida dell’azienda con Gregorio e i fratelli Omar e Matteo – mio padre aveva cominciato da solo, nel tempo ha poi assunto alcuni collaboratori, finché negli anni Novanta anche noi figli siamo entrati nella società”.

L’ingresso della nuova generazione, al fianco del fondatore, ha dato un grande impulso all’azienda di famiglia che nel 2001 ha aperto il primo punto vendita con showroom a Lecco, in corso Promessi Sposi: “Il negozio era rivolto prevalentemente al cliente finale, quindi con la vendita di arredobagno e prodotti legati all’idraulica ma abbiamo mantenuto per i primi anni anche l’attività artigiana, fornendo internamente il servizio di installazione dei prodotti acquistati”.

Nel 2003 arriva la svolta: l’e-commerce. La piccola azienda lecchese, tra le prime del settore sul territorio, si apre al mondo attraverso il web:

“La nostra attitudine al commercio ci ha portato ad interessarci alla vendita on line – prosegue Luca Samà – All’epoca c’erano altre società che commercializzavano in internet, soprattutto prodotti legati all’high tech. Nell’arredobagno e climatizzazione siamo stati sicuramente tra i precursori. Contestualmente è stato scelto di creare ed affiancare un nuovo brand che desse un richiamo di natura più commerciale all’azienda: SuperSamaStore. Abbiamo aperto un nostro portale, nel tempo sono state poi strette delle collaborazioni con i principali market place, da prima eBay poi Amazon e tra gli altri Leroy Merlin, esportando anche all’estero. Di mese in mese, abbiamo visto raddoppiare il volume delle vendite”.

La scelta è premiante, SuperSamaStore cresce, assume collaboratori fino agli attuali 25 dipendenti e deve trovare nuovi spazi per ampliare la logistica: “All’inizio abbiamo implementato la sede di Corso Promessi Sposi, acquisendo il fabbricato adiacente – racconta Samà – Nel 2020 ci siamo spostati nell’attuale sito di via Grandi, molto più grande della precedente location”

Nella sua area di 6 mila metri quadri, l’attuale sede di Super Sama Store ospita l’area amministrativa, il magazzino e uno showroom di 250 metri quadri.

“La trasformazione ulteriore è stata nella clientela, sempre più specializzata – spiega il titolare – da artigiani, ci siamo trovati a vendere ai professionisti ma anche i privati cittadini possono visitare i nostri spazi espositivi, scegliere e acquistare i prodotti che necessitano, potendo contare sulla competenza dei nostri operatori. Inoltre, grazie alla sinergia creata negli anni con le imprese del territorio, abbiamo sviluppato un vero e proprio network che ci consente di fornire un riferimento esterno, un artigiano di fiducia, al privato che acquista in negozio per il post vendita. In questo modo, pur non effettuando noi direttamente l’installazione del prodotto, possiamo offrire un servizio completo all’utenza”.

SuperSamaStore è diventato così un punto di riferimento per il settore: “Essendo da sempre del mestiere e avendo acquisito esperienza sul campo, vendere l’articolo tecnico è molto più semplice e permette di spiegare all’acquirente cosa sta acquistando, come utilizzarlo – aggiunge Luca Samà – Credo sia stata questa la nostra forza, insieme al grande impegno nel lavoro che ci ha sempre contraddistinto”.

Per celebrare il cinquantesimo compleanno, giovedì 25 maggio dalle 11.00 sino alle 20.00 , è stato organizzato un momento di festa al SuperSamaStore: il piazzale dell’azienda in Via Achille Grandi 24, ospiterà una fiera con gli stand dei fornitori, un ristoro per i clienti e tanta musica.

Un open day per visitare la società ed onorare il traguardo raggiunto ma anche un’occasione di beneficenza: il ricavato della giornata sarà infatti devoluto ad una missione dell’operazione Mato Grosso in Brasile. Sono poi previsti degli extra sconti per gli operatori di settore e tante altre sorprese.

Nel preserale, intorno alle ore 18,00, si svolgerà un momento istituzionale, in cui interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, con dei rappresentanti della Confcommercio e della Confartigianato.