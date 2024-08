Water Alliance, Raffaele Pini è il nuovo portavoce

Water Alliance Acque di Lombardia proroga il proprio Contratto di Rete fino al 2027

Un servizio di qualità a oltre 9 milioni di abitanti

LECCO – Water Alliance Acque di Lombardia, la Rete di imprese che riunisce i tredici Gestori in house del Servizio Idrico Integrato della regione, proroga il proprio Contratto di Rete sino al 2027.

Per Acque Bresciane, Alfa, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque si prospetta così, in sinergia, un nuovo ciclo di obiettivi ambiziosi e sfidanti per continuare a garantire, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche nella gestione pubblica dell’acqua, un servizio di qualità a oltre 9 milioni di abitanti.

Le tredici retiste si sono riunite nel Consiglio dei Presidenti e, con il voto unanime dei presenti, hanno nominato l’Avv. Raffaele Pini nuovo Portavoce di Water Alliance – Acque di Lombardia.

L’Avv. Pini, Presidente di Secam S.p.a. Gestore del SII nella provincia di Sondrio, prende così le redini della Rete. A lui spetterà il compito di mantenere la “roadmap” tracciata da quest’ultima, portando avanti il progetto che la anima.

“Ringrazio i Presidenti per la fiducia riposta – commenta il nuovo portavoce Raffaele Pini -. Water Alliance in questi anni si è affermata, facendo propria una visione di aggregazione lungimirante, come punto di riferimento sicuro e autorevole nei confronti di tutti i suoi stakeholders. L’acqua, pur in uno scenario complesso e in continua evoluzione, è ormai un tema centrale nell’agenda pubblica e partendo da questa incontestabile verità continueremo, compatti, a impegnarci in prima linea per la sua tutela e la sua valorizzazione, soprattutto attraverso lo sviluppo e il rafforzamento sul territorio di infrastrutture e governance”.