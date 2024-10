Lecco. Navigazione Laghi e Trenitalia unite per incentivare una mobilità integrata

Nuovo accordo di mobilità integrata per raggiungere più agevolmente i laghi del nord

Mappapodi: “Numeri dei visitatori in crescita, necessario promuovere l’inter-modalità dei mezzi pubblici”

LECCO – Nella cornice del TTG di Rimini, manifestazione fieristica di riferimento nazionale per il settore turistico, Navigazione Laghi e Trenitalia (Gruppo FS) hanno presentato un nuovo accordo di collaborazione per incentivare la mobilità integrata per raggiungere i laghi di Como, Garda e Maggiore. Nello specifico si è firmato un accordo per alta velocità-battello sul lago di Garda, ma in generale è un progetto che coinvolge anche il Lago di Como.

L’obiettivo è quello di rendere più facilmente raggiungibili il Lago di Garda, il Lago Maggiore

e il Lago di Como, non solo dai turisti di passaggio nelle zone limitrofe ma anche da quelli provenienti da tutta Italia ed Europa, dando un ulteriore importante impulso al turismo. Un primo passo concreto per contribuire ed incentivare lo sviluppo di una mobilità integrata e sostenibile. Infatti, il potenziamento del comparto turistico che si conferma volano dell’economia territoriale.

Il panel tenutesi a Rimini ha visto protagonisti l’Amministratore Delegato di Trenitalia ing. Luigi Corradi, il Gestore Governativo di Navigazione Laghi dr. Pietro Marrapodi e per il Governo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sen. Alessandro Morelli.

Marrapodi ha dichiarato che: “Trasportiamo annualmente 12 milioni di viaggiatori, un dato in continua crescita che dimostra quanto la destinazione lago sia ora meta di grande interesse nazionale ed internazionale. L’accordo sottoscritto con l’importante vettore ferroviario Trenitalia ha proprio l’obiettivo di avvicinare ai nostri territori i turisti distanti dal Nord Italia.”

“Ma che con un viaggio confortevole e in tempi brevi possono raggiungere i nostri laghi. Inoltre offre una tariffa agevolata, possono scoprirne le bellezze. Questo accordo rappresenta nel contempo un modo concreto di tutelare l’ambiente poiché incentiva le persone a lasciare a casa le auto e muoversi con i servizi pubblici.”

“Per favorire e incrementare il turismo, Trenitalia sceglie partner che permettono di portare avanti un sistema di trasporto sempre più intermodale e capillare – afferma l’AD di Trenitalia Luigi Corradi – l’accordo con Gestione Navigazione Laghi, che combina il viaggio treno più battello, va proprio in questa direzione. Vogliamo quindi fornire un servizio completo, dal primo all’ultimo miglio, che permetta ai turisti di raggiungere in maniera sostenibile le proprie destinazioni.”

Interessante intervento anche del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli: “Il Governo nel processo di transizione green che sta gradualmente portando avanti, non deve lasciare indietro nessuno. Soprattutto quei territori che per mancanza di opportunità non sono in grado di raggiungere il livello di inter-modalità a cui aspiriamo e a cui noi facciamo riferimento.”

“Infatti abbiamo constatato che un numero sempre crescente di persone si sta avvicinando alla possibilità d’inter-modalità. Questa non deve essere una ‘posizione dogmatica’, ma frutto di una libera scelta. È nostro dovere, perciò, assicurare a tutti le stesse opportunità di raggiungere quel servizio.”

“Una partnership importante – conclude il senatore della Lega – che punta a consolidare un paradigma fondamentale: lavorare per offrire a cittadini e turisti la possibilità di potersi spostare quotidianamente per lavoro o vacanza utilizzando il trasporto intermodale offerto dalla combinazione di treni e battelli.”