Commercialisti e Contabili: partecipato il “Convegno di Luglio”

Focus sugli strumenti per perseguire la continuità aziendale e la risoluzione dello stato di crisi mediante la riorganizzazione aziendale

VARENNA – La sala Polifunzionale “Rosa e Marco De Marchi” di Varenna (LC) ha ospitato il consueto “Convegno di Luglio” organizzato dall’ Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.

Soddisfatto il Comitato Organizzatore per l’affluenza di un centinaio di professionisti provenienti da tutto il territorio lombardo.

Grazie all’intervento di otto relatori specializzati nel settore è stato possibile esaminare gli aspetti critici e salienti che emergono nel raccordo tra le aree disciplinari del diritto societario e del diritto dell’impresa in crisi, nello specifico nell’organizzazione di operazioni straordinarie funzionali, da un lato, alla prevenzione o attenuazione della crisi e, dall’altro, alla miglior gestione della stessa, anche nella più tradizionale logica liquidatoria.

I lavori sono stati introdotti da Katia Selva, Presidente UGDCEC Lecco di recente confermata alla guida dell’associazione per il prossimo triennio 2023-2026, che ha subito colto occasione per presentare ai colleghi la squadra del nuovo Direttivo che si è di recente rinnovato con l’assemblea del 20 luglio scorso: Segretaria Elena Francesca Bianconi, Vicepresidente Andrea Panzeri, Tesoriere Lorenzo Ratti e i Consiglieri, Federica Maisano, Valentina Bonacina, Arianna Masa, Marta Negri, Stefano Ratti, Francesco Merlo, Francesco Micheli, oltre i Probiviri Sara Pelucchi, Pietro Galli, Giacomo Giovanni Lietti e la Rappresentante Praticanti Noemi Gallone.

Due sono state le tavole rotonde del pomeriggio.

La prima moderata da Pietro Galli, Probiviro UGDCEC Lecco, ha affrontato i temi relativi alla rilevanza della continuità aziendale -indiretta e diretta- negli strumenti disciplinati dal nuovo CCII, i rapporti di lavoro dipendente nel trasferimento d’azienda e gestione in continuità diretta, la gestione della continuità da parte degli organi della procedura concorsuale grazie agli interventi di Francesco Puccio – Dott. Commercialista in Lecco e Presidente Fondazione Centro Studi UNGDEC, Patrizia Riva – Dott. Commercialista in Monza e Professore Associato Università del Piemonte Orientale, Alessandro Danovi – Dott. Commercialista in Milano e Professore Associato Università degli Studi di Bergamo e Massimo Parravicini -Ragioniere Commercialista in Monza.

La seconda tavola moderata da Elena Francesca Bianconi, Segretaria UGDCEC Lecco, ha affrontato dapprima dal punto di vista giuridico le operazioni straordinarie tra diritto societario e diritto delle procedure concorsuali e il ruolo del Notaio nella riorganizzazione, declinando poi con taglio pratico e tecnico l’analisi di casi operativi. Sono intervenuti Salvatore Sanzo – Avvocato in Milano, Luca Donegana – Notaio in Lecco, Marco Anesa – Dott. Commercialista in Bergamo e CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC e Federico Rossi – Dott. Commercialista in Lecco.

Obiettivo degli organizzatori è stato quello di fornire ai professionisti di settore importanti spunti e strumenti operativi da utilizzare per la risoluzione dello stato di crisi o di riorganizzazione aziendale, focalizzate al raggiungimento della continuità aziendale in raccordo con il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza.

La sala meeting è rimasta gremita sino al termine dei lavori, confermando il grande interesse ai temi da parte degli addetti ai lavori e il successo dell’evento.

La conferenza si è conclusa con una lake dinner con intrattenimento musicale live presso il ristorante “Locanda Cavallino” di Varenna.

L’evento è stato un’importante occasione di confronto e networking tra i partecipanti ed è stato realizzato con il patrocinio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, dell’Unione Nazione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, della Fondazione Centro Studi UNGDCEC , dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, di AIGA Lecco e di ALPL, oltre che del Comune di Varenna e della Provincia di Lecco e grazie al contributo degli sponsor Astebook Srl, BCC Valsassina, Mysolution, Autocogliati Rent, MFPrivè, Noratech e Soqquadro-Surreal.