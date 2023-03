Dorio. Oasi dei Celti, si cercano nuovi proprietari per riaprirla

Dal prossimo anno la struttura ricettiva e ristorativa potrebbe ripartire

DORIO – Dopo un lungo periodo di chiusura e una serie di vicissitudini, legate alla gestione e anche giudiziarie, che hanno interessato il Residence Oasi dei Celti, la struttura a Dorio potrebbe riaprire con la prossima stagione estiva. Per ora più una speranza che una certezza, anche se la ricerca di nuovi proprietari che abbiano potenzialità economiche e capacità imprenditoriali per far decollare di nuovo il complesso è già aperta.

A confermarlo il sindaco Massimo Vergani, che spiega come l’Oasi non sarà l’unica struttura interessata da questo possibile rilancio: “Anche l’Oasi del Viandante a Dervio e altre strutture della Valsassina potrebbero essere coinvolte”. Per Dorio sarebbe l’opportunità di riavere un punto d’appoggio importante per i turisti, sempre più in crescita, contando che l’Oasi assorbiva fino a circa 200 unità giornaliere.