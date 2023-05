Perledo. Strutture ricettive irregolari: il Comune chiede di segnalarle

Attraverso un modulo è possibile comunicare infrazioni in forma anonima

Scorrendo la tendina, al vaglio diverse tipologie di segnalazioni

PERLEDO – Segnalare strutture ricettive non censite oppure eventuali irregolarità da parte di strutture già registrate. A Perledo chiunque potrà farlo: basterà compilare un modulo presente nel portale PayTourist, indicando il tipo di infrazione che si intende portare a conoscenza e la richiesta sarà inoltrata direttamente all’ufficio comunale preposto, che si occuperà poi dei dovuti controlli.

Il tutto in forma completamente anonima, nell’ottica di collaborare con l’Amministrazione per debellare fenomeni di evasione e abusivismo nello svolgimento delle attività turistico-ricettive e garantire un’equa tassazione.

In fase di segnalazione è possibile scegliere tra varie opzioni: oltre a indicare una struttura ricettiva irregolare o l’inserzione online di una struttura non censita, si può comunicare la presenza di un codice di licenza non valido o l’inserimento dello stesso in un’inserzione non propria. Ma anche portare a conoscenza della mancata consegna di ricevuta per il pagamento dell’imposta di soggiorno.