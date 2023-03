Turismo. Infopoint di Mandello sbarca all’ITB Berlin con un proprio spazio

Dal 7 al 9 marzo, Mandello farà conoscere al mondo la sua offerta turistica

“Un evento che darà alla cittadina visibilità internazionale, ci impegneremo ad aprire nuovi mercati e canali di vendita”

MANDELLO – Ci sarà anche l’Infopoint di Mandello all’ITB Berlin, fiera del turismo più grande al mondo, contesto in cui avrà modo di presentare la propria offerta turistica al mercato europeo e internazionale, dal 7 al 9 marzo presso la Messe Berlin, a Berlino. Grazie a un bando di Regione Lombardia, che ha riconosciuto il centro informazioni nel 2021, e alla collaborazione con The Plus Planet, la realtà disporrà di uno spazio personalizzato in cui illustrare peculiarità e attrattive di Mandello, prima su tutte la Moto Guzzi ma anche lago, montagna, sport acquatici.

“Negli ultimi anni Mandello sta vedendo il settore turistico crescere, sia in termini di richieste che di presenze – spiega l’assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi – con la nascita di nuove strutture nel campo dell’accoglienza e dei servizi. Basti pensare che nel 2022 abbiamo registrato 58.802 pernottamenti totali contro i 35.627 del 2019. Per il 2023 insomma, le premesse sono già buone. Questa fiera sarà soprattutto B2B, con operatori commerciali, e ci impegneremo ad aprire nuovi mercati e canali di vendita mirano a nuove forme di collaborazione anche con tour operator esteri, andando a premiare l’impegno che quotidianamente gli operatori del nostro territorio mettono svolgendo al meglio le loro attività”.

All’interno del Padiglione Italia, stand dedicati alle regioni italiane, dove sarà possibile scoprirne l’offerta turistica e culturale, anche grazie a degustazioni di prodotti tipici. Presenti anche gadget tematici legati al turismo italiano. Mercato più interessante per l’Italia sul versante turistico resta ancora quello tedesco. Infatti, la Germania rappresenta storicamente il primo Paese per presenze e spesa turistica sul territorio italiano con oltre 7,6 miliardi di euro di introiti in Italia nel 2019 e una quota parte del 17,2% sul totale internazionale.

“Posso dire di essere davvero orgogliosa di questa partecipazione a un evento simile, che porterà alla nostra cittadina una visibilità internazionale, anche nella speranza di aiutare i nostri operatori, grandi o piccoli che siano, a incrementare il loro business e sollecitandoli a offrire servizi sempre migliori. I turisti tornano dove si sentono accolti e dove le strutture e i servizi sono adeguati ai loro bisogni“, conclude l’assessore.