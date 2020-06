Turismo sul Lario: la Regione ha finanziato otto progetti tra Colico e Bellano

Turismo e attrattività, ecco il risultato del bando promosso da Regione Lombardia

Otto progetti finanziati sulla sponda lecchese del lago per 517 mila euro

MILANO / LECCO – Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) gli esiti del bando regionale ‘Turismo e attrattività’, finanziato dall’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia guidato da Lara Magoni.

Sono 18 i progetti ammessi per un contributo regionale complessivo di 1 milione e 200 mila euro. Nello specifico, dieci progetti riguardano la provincia di Como (per un contributo concesso di 682.785,58 euro), otto il Lecchese (totale di 517.214,42 euro) di cui 7 nel territorio di Colico e uno a Bellano.

L’obiettivo della misura, spiegano dalla Regione, è sostenere la competitività delle imprese turistiche nei territori delle aree interne dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario.

“In un momento cruciale per la ripartenza del turismo e dell’economia locale, Regione Lombardia si dimostra vicina ai suoi operatori e ai territori con una misura che mira a valorizzare le eccellenze turistiche di aree che certamente hanno notevoli potenzialità attrattive – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni -. Il mio obiettivo è sostenere le imprese ricettive alberghiere e non alberghiere, affinché possano migliorare i servizi offerti e quindi proporre strutture all’avanguardia e maggiormente confortevoli, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei turisti. Regione Lombardia immette liquidità e permette all’economia dei territori di trovare linfa vitale per ripartire dopo mesi davvero difficili”.

I PROGETTI FINANZIATI NEL LECCHESE

Progetto ‘Sulla via… dell’abbazia’, Colico.

Denominazione richiedente: Albergo Conca Azzurra srl.

Descrizione del progetto: Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile per l’implementazione della ricettività turistica in una zona di pregio ambientale e naturalistico; il fabbricato fa parte di una vasta proprietà che comprende l’albergo ristorante Conca Azzurra. Il progetto di riqualificazione prevede due fasi ben distinte: una prima relativa alla ristrutturazione dell’immobile destinato ad uso ricettivo e relativo arredamento, con la creazione di 12 nuovi posti letto. Una seconda fase di promozione/marketing, incentrata sulla valorizzazione del turismo religioso e culturale mediante la promozione di itinerari focalizzati sulla vicina abbazia di Piona.

Totale contributo concesso: 80.000 euro.

– Progetto ‘Innovare nella tradizione: eccellenze enogastronomiche in un contesto sostenibile tra lago e monti’, Colico.

Denominazione richiedente: Si.Ma. food srl.

Descrizione del progetto: riqualificazione e valorizzazione di un immobile storico ubicato nel centro di Colico. L’obiettivo è realizzare una struttura ricettiva di livello medio-alto, la Locanda Capolago, con 6 camere arredate con mobili e suppellettili restaurati da abili artigiani locali, una sala comune per relax e lettura con un grande camino, connessione di rete ed aria condizionata.

Totale contributo concesso: 30.000 euro.

– Progetto ‘Ospitalità eco accessibile e inclusiva’, Colico.

Denominazione richiedente: Foresteria Villa Margherita di Travi Francesca.

Descrizione del progetto: la Foresteria Villa Margherita è ecosostenibile, completamente autonoma, immersa in un contesto dall’alto valore naturale e paesaggistico, e arricchita da una piscina vista lago. L’intervento previsto vuole incrementare i servizi rivolti ai turisti. L’obiettivo è installare una tettoia modulare in ferro COR-TEN per auto con annesso box biciclette dotato di postazione di ricarica elettrica (auto e bici) e videosorveglianza allarmata. Per garantire un migliore e più facile accesso ai visitatori con ridotta mobilità o con fragilità, verrà rifatta la pavimentazione e lo stesso viale d’ingresso della struttura.

Totale contributo concesso: 11.900 euro.

– Progetto ‘L’emozione di una vacanza sul lago di Como con bici e barche elettriche’, Colico.

Denominazione richiedente: Econoleggio Como Lake srl.

Descrizione del progetto: Econoleggio Como Lake Srl intende diversificare la propria attività mediante la realizzazione di due appartamenti-case vacanza nella nuova unità locale. L’intervento prevede la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso di un immobile esistente, ubicato sul lungolago di Colico; sono comprese opere murarie, edili ed impiantistiche, l’acquisto di arredi ed attrezzature. È prevista poi la creazione di un nuovo pontile che consente l’attracco delle barche elettriche alla spiaggia dove opera l’azienda. Le barche messe a disposizione della clientela sono barche a sette posti, con sette ore di autonomia di navigazione (a motore acceso).

Totale contributo concesso: 100.000 euro.

– Progetto ‘Food experience tra lago e montagna’, Colico.

Denominazione richiedente: Perbacco srl.

Descrizione del progetto: il Ristorante-pizzeria Perbacco è un locale rinomato ubicato nel centro di Colico. Il progetto prevede la riqualificazione delle attuali aree destinate ad uso ristorante. Tra gli interventi previsti: spese per opere edili murarie ed impiantistiche interne; spese per arredi attrezzature e macchinari; installazione di una colonnina per la ricarica auto elettriche; spese per progettazione e direzione lavori.

Totale contributo concesso: 70.000 euro.

-Progetto ‘Nuovo ristorante fronte lago per un’esperienza gastronomica suggestiva’, Bellano.

Denominazione richiedente: Valde srl.

Descrizione del progetto: il progetto riguarda la ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di un immobile a Bellano, da adibire a ristorante. L’intervento sarà suddiviso in due lotti al fine di recuperare a piano terra un ristorante con relativi servizi al piano primo, mentre agli altri piani (secondo, terzo e quarto) saranno realizzate 14 camere con servizi da adibire ad affittacamere. Nel giardino prospicente il lago si intende realizzare parte del ristorante attraverso una serra bioclimatica, oltre ad un accesso alla riva con il posizionamento di un pontile e una passerella galleggiante con i relativi servizi per lo stazionamento di alcuni posti barca. L’intervento oggetto della presente domanda di contributo riguarda il primo lotto dei lavori in cui si intende realizzare il rifacimento della copertura del tetto, la posa degli ascensori e montacarichi, il rifacimento degli impianti, la ristrutturazione del piano terra e del primo piano, la posa dei pontili con i relativi servizi e la creazione della serra bioclimatica.

Totale contributo concesso: 200.000 euro.

-Progetto ‘Riqualificazione B&B Casa del Viandante’, Colico.

Denominazione richiedente: Simone Rupani.

Descrizione del progetto: gli interventi una serie di obiettivi. Tra questi: l’installazione di sistemi di climatizzazione estiva; l’acquisto di 2 divani di dimensioni specifiche oltre che di 2 nuovi letti; riqualificare energeticamente la struttura attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 5+3 kW con accumulo; l’installazione di colonnine elettriche per l’accoglimento di auto elettriche.

Totale contributo concesso: 7.567,17 euro.

– Progetto ‘Investimenti finalizzati ad incrementare la proposta ricettiva nei mesi meno stagionali, grazie a nuovi servizi’, Colico.

Denominazione richiedente: Rainbow sas di Bettiga Manuela Rita.

Descrizione del progetto: Rainbow sas svolge attività ricettiva non alberghiera, appartamenti residence, nell’alto lago di Como, attraverso due strutture ubicate a Colico, Località San Rocco e Località San Fedele, offrendo alla propria clientela appartamenti con formula residence. L’obiettivo è aumentare la presenza turistica complessiva, in particolare nei mesi autunnali, invernali e nei primi mesi primaverili. In sintesi, il programma di investimento permetterà, tra le altre cose, di: rinnovare gli arredi esterni ed introducendo una nuova vasca idromassaggio ad integrazione della SPA; adeguare la sala colazioni.

Totale contributo concesso: 17.747,25 euro.