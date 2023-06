Mattia Maddaluno vicepresidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Imprese per l’Italia

La nomina in occasione del primo Direttivo convocato dal presidente nazionale Matteo Musacci a Trento

LECCO – Un incarico prestigioso che riconosce l’impegno e il valore di un giovane imprenditore e che nello stesso tempo dà lustro anche a Confcommercio Lecco. Lo scorso 22 giugno Mattia Maddaluno, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e membro della Giunta dell’associazione, è stato nominato vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani di Confcommercio Imprese per l’Italia.

In occasione del primo Consiglio direttivo, tenutosi a Trento durante i lavori dell’evento associativo “Share It”, il neo presidente nazionale Matteo Musacci (imprenditore del mondo dei pubblici esercizi e della panificazione che a fine maggio ha preso il posto di Andrea Colzani) ha infatti annunciato i suoi sei vice, che resteranno in carica per il quinquennio 2023-2028: oltre a Maddaluno, che avrà la delega al Decentramento e ai rapporti territoriali, sono stati scelti Emanuel Baldo (consigliere Giovani Confcommercio Verona; seguirà gli Affari generali), Michele Casadei (presidente Giovani Confcommercio Lazio Nord; Sviluppo dei Gruppi Giovani), Paolo De Nadai (consigliere Giovani Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Eventi), Filippo Gruni (presidente Giovani Confcommercio Pistoia e Prato; Marketing e Comunicazione) e Dario Scalia (presidente Giovani Confcommercio Palermo; Budget).

“Ringrazio il presidente Musacci per la fiducia: c’è grande soddisfazione per questa nomina e anche un pizzico di emozione – commenta Maddaluno -. Il percorso iniziato durante la precedente consiliatura è stato prezioso e mi servirà per questo nuovo incarico. Il primo direttivo e l’evento di “Share It” nel suo complesso hanno dimostrato la determinazione e l’entusiasmo del Gruppo Giovani di Confcommercio Imprese per l’Italia. Sono molto motivato e pronto a fare la mia parte da vicepresidente nazionale su una delega di “peso” come quella del Decentramento. Siamo una bella squadra: auguro buon lavoro al presidente e ai colleghi vicepresidenti di cui conosco lo spessore professionale e umano. Sono certo che riusciremo a lavorare bene in sinergia con il sistema Confcommercio e in favore dei giovani imprenditori, dialogando in primis con il nuovo Direttivo nazionale del Gruppo che è formato da persone competenti e volenterose”.

E aggiunge: “Questa mia nomina è un riconoscimento che va anche al lavoro svolto dai Giovani di Confcommercio Lecco e allo spazio che l’associazione “senior” dà al nostro Gruppo. Porterò sui tavoli nazionali lo spirito imprenditoriale lecchese e sarò portavoce delle istanze del territorio”.