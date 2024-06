Quarto Ponte, al Bione si allestisce il cantiere. Proseguono i lavori a Pescate

Chiuso un tratto di ciclabile ed anche via Buozzi

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori a Pescate

LECCO – Hanno preso il via oggi, lunedì 17 giugno, i lavori per l’allestimento del cantiere del quarto ponte lato lecchese. La zona di cantiere sarà quella del Bione, tra l’attuale discarica e il centro sportivo.



Per l’allestimento del cantiere è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di ciclabile a lago compreso tra il Bione e via Battello a Pescarenico. Ciclisti e pedoni in transito dovranno raggiungere, attraverso il sottopasso, il parcheggio prospiciente e poi il nuovo attraversamento pedonale, che sarà realizzato in via Carlo Mauri, percorrendo e attraversando alcune strade a scorrimento ordinario, per poi immettersi nuovamente in ciclabile nei pressi del parco Addio Monti, in via Battello (clicca qui per la mappa con le modifiche alla viabilità).

Interdetto anche il traffico veicolare in via Buozzi, dall’altezza del depuratore.

Intanto che il cantiere dal lato lecchese viene allestito proseguono i lavori a Pescate. “Tutto procede celermente – fa sapere il sindaco Dante De Capitani che ogni tre settimane circa si reca personalmente in area lavori per un sopralluogo, l’ultimo avvenuto proprio venerdì – cinque le pile di sostegno del ponte previste a Pescate, di quattro sono già stati terminati i pali. Ogni pila di sostegno è costituita 12 pali lunghi tra i 35 e i 38 metri e con un diametro di 1,5 metri” ha ricordato De Capitani. Da domani, martedì, verranno invece gettati i plinti delle fondazioni che sosterranno il ponte.

“Abbiamo autorizzato un impianto di betonaggio in area di cantiere per poter fare il calcestruzzo ‘in posto’ e quindi evitare di sprecare tempo negli spostamenti – ha spiegato De Capitani – l’impianto servirà poi anche per i lavori lato Lecco, prossimi ad iniziare”.