Perledo. Galleria Morcate chiusa e senso unico alternato sulla Strada del Verde

Impianto semaforico attivo da oggi, lunedì 17 giugno, fino al termine dei lavori

Il Comune di Perledo chiede di limitare la percorrenza sulla Strada del Verde solo per reali necessità

PERLEDO – Sono iniziati oggi, lunedì, i lavori di ispezione e consolidamento alla volta della Galleria di Morcate, lungo la SP72 a Perledo, da parte del personale della Provincia, resesi necessari dopo aver appurato l’instabilità della roccia sovrastante.

Dureranno per tre giorni, fino a mercoledì compreso, gli interventi volti a consolidare e mettere in sicurezza il tunnel, con inevitabili ripercussioni del traffico veicolare tra Bellano e Varenna, obbligando chi si dovesse spostare tra i due Comuni rivieraschi a fare un lungo giro dalla SS36 o deviando dal passo Agueglio.

Unica via di comunicazione locale individuata, da cui sarà possibile far fluire il traffico, è la Strada del Verde che collega Riva di Gittana a Perledo. Tuttavia, vista la sua conformazione (è una strada molto stretta che spesso costringe a manovre e percorribile solo da veicoli di dimensioni contenute) e il presumibile aumento di flussi sull’arteria suddetta, il Comune di Perledo invita a servirsene solo in caso di reali necessità e ha introdotto un impianto semaforico per far scorrere i veicoli a senso unico alternato. Ha vietato altresì la circolazione a veicoli diversi da autovetture e motocicli, imponendo il divieto di sosta assoluto lungo la strada.

La circolazione a senso unico alternato sarà attiva nei tre giorni di chiusura della SP72, tra le 8.30 e le 17.30. Le lanterne semaforiche saranno posizionate a Riva di Gittana, a Gittana e al bivio della Strada del Verde con Via alla Cava Alta.