Airuno, la Lia apre la sede sociale per le adesioni

Appuntamento mercoledì 17 aprile nella sede in stazione

Tante le attività di sostegno alle aziende del territorio promosse dalla Lia, Libera Imprenditoria Associata

AIRUNO – La Libera Imprenditoria Associata, semplicemente conosciuta come Lia, apre la sede sociale per le adesioni 2024, ponendosi anche per quest’anno al fianco di tutti coloro che hanno una propria attività commerciale, produttiva o professionale. L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile dalle 21 alle 22.30 nei locali ricavati all’interno della stazione ferroviaria.

“Il nostro obiettivo è lo sviluppo economico del territorio in sinergia con le attività locali” spiega Rodolfo Manzocchi a nome dell’intero direttivo – .”Nel 2023 abbiamo attivato uno sportello per assistere le attività durante la compilazione di un bando, volto ad erogare contributi economici, promosso dal distretto del commercio Meratese; promosso corsi formativi; organizzato, in collaborazione con il Foto Club Airuno, una serata dedicata alle attività storiche e attuali del Comune di Airuno e promosso, in collaborazione con Coldiretti, la fiera agricola ad Aizurro”.

Un impegno continuato anche nel 2024 con la stipula di una convenzione con Confcommercio Lecco per “promuovere una serie di corsi di formazione (alcuni obbligatori per legge) dove sono previste delle agevolazioni per i nostri affiliati e associati. Riteniamo fondamentale, specialmente in questo momento storico, la costruzione di una casa vicina alle piccole realtà imprenditoriali dove sviluppare delle soluzioni comuni”.

Per poter aderire all’associazione è anche possibile eseguire la semplice procedura online mediante il sito www.liberaimprenditoriaassociata.it e cliccare sulla sezione “adesioni”.

Per informazioni ogni attività o singolo cittadino può contattare: Rodolfo Manzocchi (Presidente) 380 7104567, Cinzia Soldo (Delegata alle Adesioni) 348 3673289.