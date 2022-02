Brillante debutto in borsa per Technoprobe: volano le azioni

Esordio in borsa oggi per Technoprobe, l’azienda leader nella progettazione e produzione di Probe Card

La giornata si è chiusa con il rialzo di oltre il 14%

CERNUSCO – Buona la prima per Technoprobe, società leader nella progettazione e produzione di Probe Card, al debutto oggi, martedì 15 febbraio, sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana.

Alla chiusura della fase di contrattazione odierna a Palazzo Mezzanotte, Technoprobe ha fatto registrare un rialzo del 14,04%. Il titolo rispetto al prezzo di collocamento di 5.7 euro per azione (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata tra 5,40 e 6,30 euro) ha chiuso a quota 6.50, toccando nel corso delle oscillazioni la punta massima di 6,97 euro.

Presenti questa mattina alla cerimonia inaugurale l’assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, il Presidente di Confindustria Lecco-Sondrio Lorenzo Riva, Andrea Sironi Presidente e Fabrizio Testa CEO di Borsa Italiana. La multinazionale con quartier generale a Cernusco era presente con il CEO Stefano Felici, il general manager Roberto Crippa, il presidente del consiglio di amministrazione Cristiano Crippa e il fondatore e presidente onorario Giuseppe Crippa.

Così come ribadito già nei giorni precedenti il debutto in borsa, i rappresentanti dell’azienda hanno sottolineato di essere soddisfatti nell’intraprendere questo percorso visto in chiave di maggior visibilità e nuove opportunità. “Coerentemente con il nostro spirito, ogni progetto è una sfida da vincere – ha detto il Ceo Felici – . Viviamo quindi anche questo passo come l’inizio di un viaggio che ci deve portare a far crescere Technoprobe, a dare più opportunità alle donne e agli uomini che ci lavorano e maggiore forza al grande universo di competenze che la animano”.

Soddisfatto anche l’assessore regionale Sala che ha commentato: “Quello di Technoprobe è un percorso da sogno. La crescita strepitosa di questa azienda rappresenta un modello di eccellenza che ci rende orgogliosi in tutto il mondo. Congratulazioni alla famiglia Crippa. Rappresenta al meglio lo spirito imprenditoriale e visionario del nostro territorio. Complimenti quindi al CEO e a tutta l’azienda”.