Casatenovo, gli auguri della Giunta per i 71 anni di Casabella

Il negozio venne aperto l’8 dicembre 1952 da Piero Origgi

CASATENOVO – “Un augurio alla famiglia Origgi per l’importante traguardo raggiunto e la speranza che Casabella possa continuare ad essere un simbolo della Casatenovo del futuro”. A esprimere le più sentite congratulazioni ai titolari della nota attività commerciale casatese sono, a nome dell’intera Giunta, il sindaco Filippo Galbiati e il suo vice Marta Comi che hanno ricordato come oggi, 8 dicembre, ricada l’anniversario di apertura al pubblico del negozio. “Era l’8 dicembre 1952 quando apriva per la prima volta le saracinesche: l’esercizio commerciale Casabella compie 71 anni! Casabella nasce dalla passione e dall’intuizione di Piero Origgi, che tutti a Casatenovo ricordiamo con affetto, e oggi l’attività è portata avanti dai figli che hanno seguito le orme del padre”.

“Storica armeria casatese, ha sempre puntato sulla qualità e i migliori marchi nazionali ed esteri specializzandosi anche in ottiche e abbigliamento, legati alla pratica della caccia ma non solo. Il negozio è stato in tutti questi decenni un punto di riferimento per i tanti appassionati della caccia della Brianza e del milanese e ci auguriamo possa esserlo anche per il futuro”.