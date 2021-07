L’iniziativa è pensata per studenti o non studenti maggiorenni che vogliono lavorare quest’estate

CERNUSCO – Un contratto di assunzione a tempo determinato riservato a studenti o non studenti maggiorenni per lavorare nei reparti produttivi della multinazionale italiana con sede a Cernusco Lombardone. E’ quanto offre l’azienda Technoprobe con “Summer Job”, offerta lavorativa aperta a studenti e non studenti maggiorenni, di estrazione scientifica o umanistica, che abbiano interesse a guadagnare questa estate diventando operatori di produzione all’interno della multinazionale italiana di Cernusco Lombardone.

“Un’occasione per provare un’esperienza professionale formativa, per conoscere e farsi conoscere in azienda” fanno sapere dal quartier generale di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cernusco.

Per proporsi basta mandare la propria candidatura e curriculum a info@technoprobe.com o portarlo di persona alla reception della sede centrale di Technoprobe in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 a Cernusco Lombardone.