CoderDojo Merate e Technoprobe: un’alleanza vincente

Sabato 20 maggio è in programma l’ultimo appuntamento di CoderDojo da Technoprobe

“Una bellissima opportunità per i bambini e i ragazzi che possono avvicinarsi alla tecnologia attraverso il gioco e l’interazione”

MERATE – Con la sessione Bee Code di sabato 20 maggio si concludono gli appuntamenti di CoderDojo per l’anno in corso. Un’attività che ha visto come sempre una partecipazione entusiasta di bambini e pre-adolescenti del Meratese, ma che quest’anno è stata caratterizzata da una novità: la collaborazione con l’azienda Technoprobe, che ha messo a disposizione un’ampia sala-riunioni e un’accoglienza davvero speciale per i giovani utenti del sodalizio.

“Le sessioni, a cadenza mensile, hanno trattato sempre temi di attualità, soprattutto legati all’ambiente ma non solo, con l’utilizzo di diversi applicativi quali Scratch, Book Creator, CoSpaces” fanno sapere dall’associazione CoderMerate, evidenziando la propria soddisfazione per le proposte portate avanti e augurarsi che la collaborazione possa proseguire anche in futuro.

Dal canto suo Technoprobe, nella persona del vice presidente Roberto Crippa, ha così commentato: “Attività come quelle di CoderDojo sono una bellissima opportunità per i bambini e i ragazzi oggi. Appuntamenti che stimolano e accrescono l’interesse per la tecnologia attraverso il gioco e l’interazione. Non potevamo che accogliere con grande piacere la possibilità di ospitare e supportare i bravissimi volontari di CoderMerate in questa iniziativa. In anni in cui sono sempre meno i ragazzi che scelgono percorsi formativi scientifici e tecnologici è più che mai importante aiutarli da piccoli ad affacciarsi a questi temi e linguaggi, nel modo più coinvolgente possibile. Non potrà che aiutarli a prendere scelte più consapevoli un domani”.

Per ulteriori informazioni sulle attività di CoderDojo Merate è possibile visitare il sito www.coderdojomerate.it