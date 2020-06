L’economista Carlo Cottarelli in video conferenza, si parla di MES

Venerdì sera incontro on line con l’economista Carlo Cottarelli

L’iniziativa dei giovani del gruppo Ri.Fu.Gio di Sirtori

SIRTORI – L’economista Carlo Cottarelli sarà ospite dei giovani sirtoresi del gruppo Ri.Fu.Gio., per parlare di Mes e approfondire la gestione di questo fondo che è oggi più che mai protagonista del dibattito pubblico.

L’evento si terrà venerdì 12 giugno alle ore 21:00 e chiunque potrà partecipare attraverso la piattaforma Zoom o la diretta che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Sirtori.

Carlo Cottarelli è un illustre economista laureatosi in Scienze Economiche e Bancarie a Siena, con un master in Economia conseguito alla London School of Economics. Lavora per il Fondo Monetario Internazionale, per il quale ha ricoperto diversi ruoli di valore fin dal 1988, tra cui quello di Direttore del dipartimento Affari Fiscali.

Negli ultimi anni ha inoltre avuto diverse volte contatti con il mondo della politica e degli esecutivi: nel 2013 il Governo Letta lo nomina Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, incarico che Cottarelli lascia un anno dopo, e nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli consegna l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri per dare vita a un governo tecnico, poi mai nato a causa della creazione di una maggioranza politica. Carlo Cottarelli attualmente insegna all’Università Bocconi di Milano e dirige l’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano.

Ripensare al futuro con i Giovani (Ri.Fu.Gio)

“Poter ospitare una economista di rilevanza non solo italiana ma mondiale come Carlo Cottarelli è un onore prima che un piacere – commentano gli organizzatori dell’evento – Ri.Fu.Gio., nome del nostro gruppo, sta a significare “Ripensare al Futuro con i Giovani” e non c’è miglior modo di farlo se non confrontandosi con chi è massimo esperto nel suo ambito. La formula dei nostri incontri, che durante il lockdown si sono trasferiti sul web, prevede dibattiti legati ai più disparati temi dell’attualità, della politica e della scienza, sempre introdotti da una relazione basata su ricerche dettagliate. Ci siamo confrontati su eutanasia, energia nucleare, legittima difesa e intelligenza artificiale. Questa volta tocca a un tema economico e politico”.

Ma gli incontri speciali di Ri.Fu.Gio. non finiscono qui: “Il 19 giugno avremo come ospite Marco Perduca, politico legato al mondo radicale e dell’antiproibizionismo, per discutere della legalizzazione e della regolamentazione delle droghe leggere. Si tratta di un tema divisivo e che per questo vogliamo affrontare con la massima cura e apertura al dialogo”.

Di seguito il link per partecipare all’evento da Zoom con Carlo Cottarelli:

https://us02web.zoom.us/j/4775915621?pwd=MGl3QUpWSnZiUHFOaHdYaE1TeDhZZz09

(in caso venisse richiesta la password, inserire 0000).