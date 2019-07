Cama Group, in Confindustria, presenta la rete delle imprese del packaging

Fare sistema per performare sui mercati internazionali con un nuovo approccio strategico

La testimonianza della prima rete di imprese italiane leader nel settore imballaggio e processo

LECCO – L’unione fa la forza: lo sanno bene gli operatori della filiera di processo e imballaggio che hanno deciso di aderire ad una rete di imprese del settore nata nel 2013 e che oggi comprende sette produttori nazionali leader nei rispettivi segmenti.

Una rete (Processing & Packaging – The High-Tech Italian Way, rinominata PACKPACT) che conta un fatturato complessivo di 300 milioni di euro, dato su cui l’export ha inciso per l’85%, ben 1.050 dipendenti, con un incremento medio di crescita pari al 20 % registrato negli ultimi due anni.

Attraverso le attività promozionali congiunte, le aziende facenti parte della Rete hanno potuto aumentare di oltre il 100% il numero delle fiere partecipate nei nuovi mercati.

Tra le imprese partecipanti c’è anche un’azienda lecchese, la Cama Group di Garbagnate Monastero, recentemente entrata a far parte di Confindustria Lecco Sondrio.

Bellante: “Confronto e sinergie”

“Cama è entrata a far parte della rete d’imprese proprio con lo scopo di creare un format” di aggregazione innovativo, indipendente dalle logiche delle associazioni di categoria, con l’intento di creare realmente sinergie di promozione e di stimolare l’innovazione di settore e l’internazionalizzazione e quindi la capacità competitiva delle aziende – evidenzia Annalisa Bellante, CEO di Cama Group e presidente PACKPACT”.

“Il progetto di rete – prosegue Annalisa Bellante – vuole andare ben oltre ad una semplice promozione congiunta, ma punta ad una condivisione d’esperienze aziendali, che si traduce in un confronto continuo su argomenti sia strategico organizzativi, che fortemente operativi, che vanno al di là delle importanti sinergie commerciali e di progetto! Un confronto tra imprenditori moderni, che gestiscono aziende con un alto grado d’innovazione tecnologica che trovano nel confronto e nella condivisione d’informazioni e di esperienze la chiave di crescita e di successo di questo nostro apprezzato made in Italy”.

E’ stata Cama Group a rendere evidenza del significativo progetto in un convegno che si è svolto mercoledì mattina nell’aula conferenza di Confindustria a Lecco, alla presenza delle altre aziende partner.

Riva: “Noi imprenditori siamo una famiglia”

“Siamo lieti di poter accogliere l’incontro presso la nostra sede– è intervenuto Lorenzo Riva presidente di Confindustria – è un messaggio importante quello lanciato da questi imprenditori, capaci e che hanno voluto creare una rete per essere protagonisti del successo delle proprie aziende. Noi imprenditori dobbiamo essere un’unica famiglia, dobbiamo lavorare per lo sviluppo delle nostre imprese, del nostro territorio e del nostro Paese”.

Ringraziamenti ricambiati da Daniele Bellante, general manager di Cama Group: “Siamo orgogliosi di essere tra i leader del nostro, siamo orgogliosi di essere parte di questo territorio e di essere parte di questa associazione”.