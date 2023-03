Elezioni Rsu e Rls alla Itla Bonaiti: “Rinnovata fiducia per la Fiom Cgil Lecco”

Le elezioni per il rinnovo delle Rsu della Itla Bonaiti si sono svolte a febbraio

Eletti sei rappresentanti della Fiom Cgil Lecco su nove

OGGIONO – Rinnovata fiducia alla Fiom Cgil Lecco nei tre stabilimenti della Itla Bonaiti, azienda con sede principale a Oggiono. Le elezioni per il rinnovo delle Rsu, svolte a febbraio, hanno visto i rappresentanti della Fiom Cgil Lecco conquistare 6 delegati sulle 9 totali. I lavoratori eletti sono Luca Mapelli, Marcello Mapelli, Francesco Piazzoni, Giuliano Remondini, Vincenzo Ruberto e Franco Vanossi.

“Si tratta di un grande successo che premia il costante impegno della Fiom e i risultati ottenuti in termini di miglioramento delle condizioni lavorative – fanno sapere dal sindacato – . Le nuove Rsu, in carica per i prossimi tre anni, nei primi mesi del 2024 saranno impegnate nel rinnovo del contratto aziendale, con l’obiettivo di rafforzare l’accordo vigente che prevede, tra le altre cose, un consistente premio di risultato”.

Non solo. Contestualmente tre dei lavoratori già eletti come RSU (Luca Mapelli, Giuliano Remondini e Vincenzo Ruberto) hanno ottenuto il maggior numero di preferenze anche per il ruolo di RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), conquistando così la totalità dei posti a disposizione per l’incarico. “La Fiom Cgil Lecco ringrazia le lavoratrici e i lavoratori della ITLA Bonaiti per la rinnovata fiducia”.