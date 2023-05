Livio Impianti, festa per 50esimo. Con il suo lavoro ha ‘illuminato’ Lecco

Fondata nel 1973, la Livio Impianti di Cesana ha festeggiato 50 anni di attività

Dal Campanile al Ponte Kennedy, tanti interventi in città. Uno sguardo sempre più rivolto al ‘green’

CESANA / LECCO – Ammirando il panorama notturno di Lecco, scoprirete che c’è molto del lavoro di un’azienda storica del territorio, la Livio Impianti: per esempio il campanile della Basilica di San Nicolò, che oggi ‘brilla’ grazie al recente intervento che ha rinnovato l’impianto di illuminazione del ‘Matitone’, ma anche il Ponte Kennedy che risplende sulle acque dell’Adda e ancora lo Stadio di Lecco, dove le partite serali sono state rese possibili grazie agli ultimi lavori di illuminazione.

Presto si accenderà altrettanto il Bione, con i lavori previsti attorno al campo da rugby. Sono tutti interventi affidati alla Livio Impianti, impresa di Cesana Brianza che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di storia.

A fondarla è stato Gianpaolo Livio nel 1973: “E’ nata come piccola realtà. La prima sede era un locale seminterrato a Bosisio – raccontano i figli Raul e Paola, oggi alla guida dell’impresa – nostro padre lavorava solo e si occupava di impianti elettrici civili. Lo affiancava nostra madre, Piera”.

Negli anni Novanta, l’imprenditore trasferisce l’attività in un’altra sede, sempre a Bosisio ma in prossimità della superstrada, dove poteva disporre di un magazzino più ampio. Negli anni novanta ha fatto l’ingresso in azienda Raul e a seguire nel Duemila, Paola. Nel 2005 avviene l’ultimo trasferimento, nell’attuale location di via Pascoli a Cesana Brianza.

“L’azienda nel tempo ha ampliato la sua specializzazione dagli impianti civili a quelli industriali, partecipando anche ad appalti pubblici – raccontano Paola e Raul Livio – il primo intervento in ambito pubblico è stato anche uno dei più importanti: i lavori di illuminazione del traforo del Monte Barro. Oggi lavoriamo in tutta Italia, abbiamo cantieri in corso nel Lazio, nelle Marche e anche in Sicilia”.

Nel 2008, la Livio Impianti acquista un ulteriore capannone e dieci anni dopo lo amplia acquisendo un terreno adiacente. “Anche la squadra di lavoro è cresciuta nel tempo – spiegano – Dai sei collaboratori iniziali, siamo ora un’azienda di settanta collaboratori. E’ un grande team che ogni giorno lavora in maniera seria e con grandi soddisfazioni”.

L’impiantistica industriale e l’illuminazione pubblica è l’attuale core business della Livio Impianti ed è sempre più rivolto alla green economy: “C’è molta attenzione a quanto concerne il risparmio energetico – spiegano Paola e Raul Livio – il cliente guarda con interesse alla sostenibilità sia per una questione etica che per il risparmio economico che offre la riqualificazione di un impianto. Una migliore illuminazione che può offrire un impianto a led, moderno e versatile, rende l’ambiente di lavoro più gradevole per chi ci lavora, sia che si tratti di un capannone che di un ufficio”.

Lo scorso sabato, l’Otolab di Lecco ha ospitato la festa per il 50esimo di attività. Un compleanno che la Livo Impianti ha voluto celebrare insieme ai propri collaboratori, fornitori e clienti; dopo il momento celebrativo la serata ha proseguito con la cena conviviale ed intrattenimento.