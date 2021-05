Anche i negozi delle gallerie commerciali Iperal chiedono la riapertura nei weekend

I negozi delle gallerie commerciali Iperal si sono uniti alla protesta nazionale

780.000 lavoratori a livello nazionale da oltre 6 mesi vivono in un clima di forte incertezza

CIVATE – E’ stata indetta a livello nazionale ieri, martedì 11 maggio, la chiusura simbolica delle serrande dei negozi presenti nei centri commerciali di tutta Italia, al fine di sensibilizzare sulle conseguenze delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura nei giorni festivi e pre-festivi.

L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni del commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Federdistribuzione e ANCD-Conad, per dare voce ai 780.000 lavoratori presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza.

La manifestazione era volta anche a ribadire la sicurezza delle gallerie commerciali che, sin dall’inizio della pandemia, hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaio in tali strutture. Anche i negozi delle gallerie commerciali Iperal di Castione Andevenno, Piantedo e Civate hanno aderito all’iniziativa abbassando simbolicamente tutte le serrande per 5 minuti, a partire dalle ore 11.

In segno di solidarietà con le realtà commerciali e con i lavoratori impegnati nei negozi, allo stesso orario anche le casse dei tre ipermercati Iperal si sono fermate momentaneamente, con l’auspicio da parte di tutti che nel più breve tempo possibile anche questo comparto, possa unirsi al moto di ripresa che sta finalmente pervadendo l’intero Paese.