Sabato 2 aprile “AssociAzione”; sabato 9 aprile “LavorAzione”

Il vice sindaco Pomoni: “Usciamo da due anni di sostanziale immobilismo dovuto al Covid; è il momento di togliersi la polvere di dosso e dare nuovo slancio alla vita sociale”

PREMANA – Incontro, confronto, dialogo, promozione, opportunità. Questo e molto altro sottende all’iniziativa “Azione Comune” voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale di Premana con la quale vengono proposti due incontri: “AssociAzione” giornata dedicata alle associazioni e al volontariato e “LavorAzione” giornata dedicata alle aziende.

“Abbiamo deciso di dare vita a queste due giornate – spiega a nome dell’Amministrazione il vice sindaco Domenico Pomoni – Per ridare slancio a Premana e alle sue importanti realtà associative e imprenditoriali, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia”.

Il primo appuntamento con “AssociAzione” è per sabato 2 aprile, dalle 14.30 alle 19, quando all’interno della zona pedonale di piazza della chiesa (in caso di maltempo al Palasole), le associazioni del paese allestiranno i rispettivi stand per promuovere e far conoscere alla popolazione, le proporie attività.

“L’obiettivo – spiega il vice sindaco – è quello di dare visibilità alle associazioni, che potranno disporre di una postazione uguale per tutti per poter presentare le proprie attività, i progetti, la loro storia, la loro vitalità. In questo modo si invita la popolazione a prendere parte della vita associativa del paese che, come in ogni realtà, necessita sempre di forze e di idee nuove. Questi contributi possono arrivare sicuramente dai giovani ma anche da coloro che hanno terminato la propria vita lavorativa e possono impiegare il tempo derivante dalla pensione per le innumerevoli associazioni che esistono a Premana”.

Nonostante i suoi 2.200 abitanti, Premana ha al suo interno un vero e proprio microcosmo associativo composto da associazioni di tipo culturale, umanitario, sociale, sportivo, musicale, ecc…

“Usciamo da due anni di sostanziale immobilismo dovuto alle restrizioni del Covid; è quindi il momento di togliersi la polvere di dosso e dare nuovo slancio alla vita sociale. Ce n’è per tutti, basta solo conoscere e quindi partecipare”, puntualizza Pomoni.

La seconda giornata, “LavorAzione”, è in calendario per sabato 9 aprile ed ha come protagoniste le aziende premanesi che vorranno partecipare tramite adesione mediante modulo inviato via mail (una decina si sono già accreditate).

“L’intento dell’Amministrazione – spiega il vice sindaco – è quello di avvicinare la popolazione premanese, ma anche della Valsassina, Valvarrone e dell’intera Provincia, alle realtà imprenditoriali di Premana che da sempre compongono il rinomato Distretto delle forbici e degli articoli da taglio, ma che vedono anche la presenza di aziende che operano in diversi settori, come la costruzione di articoli per l’outdoor e del lavoro in altezza, servizi di consulenza, ingegneria, artigianato e non ultimo il crescente turismo”.

Un invito che l’Amministrazione comunale di Premana ha esteso a tutte le aziende produttive e del terziario, “che fortunatamente – sottolinea il vice sindaco – vivono in un buon momento per quanto riguarda gli ordinativi e la produzione, pur avendo la spada di Damocle dell’instabilità dovuta al post pandemia ed alle conseguenze della guerra russo-ucraina”.

“LavorAzione” si terrà presso il palazzetto dello sport “Palasole” e sarà scandita da due momenti: al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

“Le aziende avranno a disposizione una postazione che potranno utilizzare per presentare la propria attività a tutti coloro che vorranno partecipare alla giornata – prosegue Pomoni – Attraverso la comunicazione, la conoscenza, la condivisione, l’offerta di incontri ‘one-to-one’, si vuole perseguire l’obbiettivo di dare visibilità alle realtà imprenditoriali premanesi, dalle quali possono emergere possibilità di occupazione. Le aziende premanesi cercano anche figure professionali specializzate da inserire nel proprio organico: serve quindi sollecitare la curiosità di tutti per creare una linea di comunicazione tra domanda e offerta”.

Il focus pubblicitario sarà indirizzato agli studenti, mandando inviti a tutte le scuole del territorio, “ma invitiamo fortemente anche tutti i pendolari che, a partire dalle prime ore dell’alba, lasciano Premana per recarsi verso il proprio impiego – tiene a precisare il vice sindaco – Questi lavoratori hanno sicuramente sviluppato un notevole bagaglio di esperienza lavorativa, che invitiamo di mettere a confronto con gli imprenditori premanesi, con le loro necessità e le loro prospettive. Da questo incontro, possono sicuramente emergere dei buoni risultati”.

Premana ancora una volta si distingue per il suo forte senso di comunità e per la capacità di avere sguardo lungimirante rivolto al futuro della propria comunità, viva, attiva e spiccatamente laboriosa, sia sul piano imprenditoriale, che su quello associativo e di volontariato.