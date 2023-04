Cfpa Casargo: cena con show cooking per il 50° di fondazione

Appuntamento giovedì 4 maggio con la cena conviviale aperta al pubblico

Silverij: “Un’occasione per far conoscere l’eccellenza del Cfpa Casargo a tutti”

CASARGO – Il prossimo 4 maggio il Cfpa Casargo, centro di formazione professionale alberghiero, festeggia il 50° anniversario di attività: un traguardo storico che deve essere celebrato e che deve diventare a sua volta un forte messaggio comunicativo nella valorizzazione di un’eccellenza territoriale.

Nella serata di giovedì 4 maggio si terrà una cena con live showcooking, che i ragazzi del Cfpa Casargo organizzeranno in collaborazione con scuole partner italiane e straniere, aperta a chiunque desideri provare un’esperienza che unisca cucina di altissimo livello, vini di eccellenza che arriveranno direttamente dalla Francia, il tutto accompagnato da uno spettacolo gastronomico tenuto dai ragazzi dell’istituto alberghiero durante la cena.

Oltre che un’occasione conviviale per entrare nello spirito della scuola, quella di giovedì sera sarà un’importante discesa in campo per i giovani studenti che vogliono dare il meglio di se stessi per offrire un servizio di ristorazione completo e di primo livello a chiunque desideri trascorrere una serata particolare e interessante.

“A nome di tutto il CdA, ringrazio tutti i ragazzi, le famiglie e gli attori coinvolti nell’organizzazione di questa cena per festeggiare il 50° anniversario di CFPA Casargo – commenta il presidente Francesco Maria Silverij -. Con questa serata, vogliamo ringraziare anche le Istituzioni, gli sponsor e tutte le persone che da sempre sono vicine alla scuola, prendendosene cura anche in modo concreto e senza far mai mancare nulla ai nostri ragazzi. E’ quindi un onore poter aprire le porte della scuola e condividere questo momento così importante con tutte le persone che magari ancora non conoscono l’eccellenza di Casargo. Questa sarà un’occasione di grande soddisfazione anche per i nostri ragazzi che da sempre rispecchiano i valori di altissima qualità, dinamicità e impegno che caratterizzano la scuola fortemente orientata al mondo professionale. Tanto è stato fatto in questi anni per preparare i nostri ragazzi al mercato del lavoro e questa è un’occasione fondamentale per scendere in campo e sperimentare le dinamiche del settore in prima persona”

Per prenotazione si prega di compilare il form presente sul sito:

https://www.cfpacasargo.net