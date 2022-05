La Banca della Valsassina Credito cooperativo premia l’impegno degli studenti socio o figli di soci dell’istituto

In sette anni premiati 280 studenti per un totale di 90 mila euro assegnati

CREMENO – Un sostegno ai giovani che si sono distinti nell’impegno dello studio. E’ una tradizione che si rinnova anche quest’anno l’assegnazione dei Premi al Merito Scolastico, istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca della Valsassina Credito cooperativo.

Ai soci studenti o figli di soci dell’istituto che si qualificano per il profitto ottenuto al termine del percorso formativo scolastico, dalle scuole secondarie agli studi universitari, viene riservato un plafond di premi in denaro. Nei sette anni precedenti la BCC della Valsassina ha premiato oltre 280 studenti per un totale di circa 90.000 euro di premi distribuiti.

La domanda di ammissione al premio va presentata presso la filiale di riferimento entro e non oltre il 30 settembre 2022, corredata dalla documentazione indicata nel regolamento (scaricabile qui).

L’assegnazione delle borse di studio è rivolta ai soci o figli di soci persone fisiche che risultano iscritti alla compagine sociale della Banca alla data del 31.12.2021 e che intrattengono rapporto di conto corrente, aperto precedentemente al 31.12.2021.

Per informazioni è possibile contattare la propria filiale di riferimento oppure la segreteria generale al numero 0341/998.748.