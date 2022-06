Le misure decise dal Comune di Cremeno in aiuto dei commercianti

Una riduzione del 55% sulla tassa rifiuti ed esenzioni per le occupazioni di suolo

CREMENO – Cremeno non dimentica le attività commerciali, duramente colpite dall’emergenza Covid-19: per agevolare la ripresa economica di commercianti e imprenditori la giunta del sindaco Pier Luigi Invernizzi è intervenuta sulle tasse dei rifiuti e dell’occupazione suolo pubblico.

Il Comune ha infatti esentato le utenze commerciali dal canone per l’occupazione del suolo pubblico fino al 30 settembre e ha ridotto del 55% la Tari alle utenze commerciali non domestiche.

“Una attenta gestione del Bilancio comunale ci ha permesso di intervenire per dare un po’ di respiro a chi a Cremeno lavora, dà lavoro e garantisce servizi – spiega il sindaco -. Purtroppo non abbiamo potuto estendere la riduzione della Tari alle utenze domestiche, come fatto negli anni scorsi, perché per l’anno in corso la legge non ce lo consente”.