Valsassina. Chiude dopo 25 anni di attività il Ristorante Pizzeria 4 Stagioni

BALLABIO – Con un messaggio carico di emozione e gratitudine, i coniugi Lella e Renato Carminati hanno annunciato la chiusura del Ristorante Pizzeria 4 Stagioni, storico locale situato ai Piani di Balisio (Ballabio), in Valsassina. La notizia è stata condivisa sui social, dove i titolari hanno voluto ringraziare calorosamente i tanti clienti che li hanno accompagnati in un viaggio lungo 50 anni di attività turistica, di cui 25 dedicati alla ristorazione.

“Augurando un Felice Natale e Anno Nuovo, Lella e Renato ringraziano tutti i loro affezionati clienti,” si legge nel messaggio. Una decisione difficile, quella di chiudere e mettere in vendita l’attività, maturata dopo una vita di lavoro e sacrifici. “Speriamo che qualcuno con buona volontà abbia voglia di proseguire con la nostra attività”, hanno aggiunto.

Il Ristorante Pizzeria 4 Stagioni era diventato un punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per gli abitanti della valle, che lo consideravano un luogo familiare, dove trascorrere momenti conviviali e assaporare piatti genuini.

Lella e Renato non hanno dimenticato di ringraziare il personale e i collaboratori che, con dedizione e impegno, li hanno affiancati negli anni, contribuendo al successo del ristorante “Ringraziamo tutto il nostro personale e coloro che hanno collaborato con noi, sempre presenti ed attivi”. Una menzione speciale è stata riservata ai clienti, definiti con affetto “amici”, per aver reso ogni giornata speciale e memorabile.

Anche se il Ristorante 4 Stagioni chiude i battenti, i coniugi Carminati continueranno a gestire il Camping Grigna Residence situato a fianco del ristorante pizzeria, che resterà operativo nei mesi estivi, offrendo piazzole per camper e residenti.

Con questa chiusura, la Valsassina perde uno dei suoi locali storici, ma rimane intatta la gratitudine di una comunità che per decenni ha potuto godere della passione e dell’ospitalità di Lella e Renato.