Whistleblowing: grande interesse per il convegno organizzato in Confcommercio Lecco

LECCO – Grande interesse tra gli associati di Confcommercio Lecco per il seminario “Whistleblowing: come applicare la nuova direttiva in merito alle segnalazioni di illeciti in azienda”, organizzato da Confcommercio Lecco e svoltosi lunedì 25 settembre presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Obiettivo del convegno? Approfondire la materia e spiegare alle imprese associate, interessate al provvedimento, come applicare in modo corretto le novità legislative, entrate in vigore in Italia a seguito del recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Il relatore del seminario Giorgio Marinoni, Data Protection Officer e Consulente privacy, è partito dalla definizione di whistleblowing (ovvero lo strumento con cui i dipendenti, clienti, fornitori, terze parti in genere, possono segnalare, in modo riservato e protetto, anche restando nell’anonimato, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività, collaborazione o contatto in genere) e dal decreto legislativo 24/3/2023. Quindi ha passato in rassegna quanti sono obbligati ad adeguarsi alla normativa stessa: le società con più di 50 dipendenti (obbligo vigente dal 17 dicembre 2023), le società di qualsiasi dimensione con un modello organizzativo 231 (obbligo già in vigore dal 15 luglio 2023) e le società con più di 250 dipendenti (obbligo già in vigore dal 15 luglio 2023).

Il relatore ha poi illustrato i canali di segnalazione (interna, esterna, divulgazione pubblica) e le persone che possono segnalare, affrontando successivamente il tema delle tutele (riservatezza dei segnalanti, trattamento dei dati personali, conservazione…). Marinoni ha inoltre evidenziato cosa può essere segnalato (e che cosa no) e le sanzioni previste. Infine sono state presentate ai partecipanti le soluzioni WBportal e WBphone.