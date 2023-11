𝐀𝐂𝐂𝐄𝐍𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐈𝐋 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄

๐’๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’:๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ ๐ ๐ข๐จ in via Manzoni e piazza Mazzini si alterneranno spettacoli, laboratori per bambini, animazioni, canti di Natale

Ospite d’eccezione ๐๐š๐›๐›๐จ ๐๐š๐ญ๐š๐ฅ๐ž che verrร accompagnato dalle musiche delle zampogne fino al corteo di lanterne intorno all’albero di luci in piazza che verrร acceso ufficialmente alle 17.00 insieme a tutte le luminarie installate per le vie del centro

E per tutto il pomeriggio saranno disponibili caldarroste, vin brulรจ, zucchero filato, cioccolata calda, oltre ai truccabimbi, sculture di palloncini, street art per bambini

Insieme a noi alcune speciali collaborazioni per questa festa, il gruppi Gruppo Alpini Casatenovo, L’Arcobaleno Cooperativa Sociale , il CSE Artimedia Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia e il Castagnola