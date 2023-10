Appuntamento notturno all’insegna dei pianeti giganti gassosi: Giove e Saturno.

In particolare andremo ad osservare al telescopio gli anelli di Saturno, l’atmosfera di Giove e le loro lune. Parlando di lune ovviamente non possiamo non pensare alla nostra che andremo a scoprire al telescopio osservando mari, monti e crateri. Il tutto guidati dall’astrofisico e divulgatore scientifico Davide Trezzi.