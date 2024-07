Bellano Jazz Festival

Cortile di Via Manzoni -“Paralleli Latini” Patrizia Pili voce/percussioni, Tore Locatelli chitarra, Simona Cremonesi flauto traverso, Special guest Chicco Cotelli pianoforte digitale.

Via Cavour – “Manzoni & Livraghi Duo”: Francesco Manzoni tromba e filicorno, Lorenzo Livraghi pianoforte digitale

Piazza Santa Marta – “Sara Grassi e Giampiero Spina Duo” Voce e chitarra

Piazza Tommaso Grossi (con service e sedie per il pubblico) dalle 21 alle 23 – Bruno Bischi 4tet feat Max Ionata. Max Ionata sax tenore, Bruno Bischi sax tenore, Simone Daclon pianoforte digitale, Roberto Piccolo contrabbasso, Massimo Pintori batteria