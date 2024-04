Canti di osteria e Resistenza

Cantata collettiva e condivisa con l’aiuto del fisarmonicista Luca Pedeferri. Possibilità di cena sociale con pasta e fagioli e bicchiere di vino a 5€. I canzonieri li troverai direttamente al circolo.

Per la cena necessaria prenotazione a: segreteria@spaziocondiviso.net

sino esaurimento posti

✔ L’iniziativa è rivolta ai soci Arci 2023/2024. Vieni a rinnovare la tua tessera! É possibile tesserarsi in loco.

✔ La tessera Arci ci permette di fare quello che facciamo: assemblee, controcultura, musica, supporto alla marginalità e socialità. Supporta il circolo e i nostri progetti!

Il parcheggio di Piazza Regazzoni dispone di pochi posti, si consiglia di usufruire dei parcheggi di Via Buliga o Via Martiri della Libertà (ex mutua). Passeggiare è bello!