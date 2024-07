Sta per arrivare la tappa 2024 della Carovana dei Sapori a Ballabio! Non perdertela!

Non sai di cosa si tratta?!?

E’ un format itinerante che conquisterà anche i palati più esigenti!

La carovana dei sapori infatti è costituita da numerosi stand che proporranno diverse specialità culinarie, da quelle locali e regionali italiane a quelle internazionali!

Siete curiosi di sapere in anteprima qualche piatto?

Arrosticini abruzzesi, specialità greche, paella spagnola, churrasco brasiliano, birra e cocktail….vi abbiamo stuzzicato l’appetito?

Insomma, sarà l’occasione perfetta per compiere un viaggio culinario tra i sapori e le cucine più lontane nel mondo pur rimanendo a due passi da casa!

Quando mai potrà capitarvi di nuovo?

Allora vi aspettiamo il 26-27-28 luglio in Piazza Hillion, dalle 10 alle 23, con ingresso libero e gratuito!