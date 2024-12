CONCERTO DI NATALE

Eventi

Teatro Auditorium Manzoni

Via de’ Monari, 1/2, 40121 Bologna BO, Italia

Dettagli

Evento di Collegium Musicum Almae Matris

Teatro Auditorium Manzoni

Orchestra e Coro del Collegium Musicum

Anna Maria Sarra – soprano

Enrico Lombardi, Alissia Venier – direttori

PROGRAMMA

E. Grieg: Suite n. 1, op. 46, dalla musica di scena per Peer Gynt

J. Strauss II: Ouverture Der Zigeunerbaron

* * *

J. N. Hummel: Offertorium “Alma Virgo”

F. Couperin: In notte placida

H. J. Gauntlett: Once in royal David’s city

A. Adam: Cantique de Noël

Anonimo: Deck the hall

I. Berlin: White Christmas

J. F. Wade: Adeste fideles

(elaborazioni e orchestrazioni di Enrico Lombardi)

Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Una volta iniziato il concerto non sarà possibile entrare in sala fino all’intervallo.

Apertura al pubblico alle ore 20.