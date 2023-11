Concerto di San Nicolò: REQUIEM DI MOZART

L’Accademia Corale di Lecco organizza il Concerto di San Nicolò in occasione dei festeggiamenti patronali cittadini con l’esecuzione del Requiem di W. A. Mozart in re minore KV 626 per soli, coro e orchestra.

Questo evento culturale, considerata la sua centralità per questa tradizionale ricorrenza, vede il coinvolgimento e patrocinio dei principali attori locali: Comune di Lecco, Basilica di San Nicolò, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Confcommercio Lecco e Cori Lombardia.

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Main Partner Fischer & Rechsteiner Co. Spa e degli sponsor SEI Srl, Lexjus Sinacta Lecco, Autotorino, BCC Carate Brianza (FIliale di Lecco) e Pitek/Copyland service.

Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem in re minore KV 626 per soli, coro e orchestra

– Soprano: Consuelo Gilardoni

– Contralto: Angela Hyun Jung Oh

– Tenore: Manuel Caputo

– Basso: Diego Maffezzoni

– Accademia Corale di Lecco

– Orchestra “Solo D’Archi Ensemble”

– Direttore: Antonio Scaioli